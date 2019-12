Tras el cumpleaños de La Habana continúan el trabajo y los desafíos

Compartir :

La Habana, 29 dic (ACN) Frescos aún los ecos de las celebraciones por el aniversario 500 de La Habana, sus habitantes continúan el trabajo con nuevos desafíos y metas, destaca un trabajo de Héctor Martínez, tomado del sitio de Facebook de la Presidencia.



Dando continuidad al chequeo sistemático que ha dado el Gobierno cubano a las labores que se realizan en la capital, en días recientes el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la reunión del Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital que examinó las principales tareas que enfrentarán los habaneros en el venidero año 2020.



Le acompañaron los miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba; y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.



Presentes también vicepresidentes e integrantes del Consejo de Ministros y las máximas autoridades de la provincia.



Como es habitual en estos intercambios, se pasó revista a la marcha de los principales servicios que se brindan a la población, entre ellos, el trabajo de Comunales. Según se explicó, ya se encuentran en explotación la casi totalidad de los equipos donados por Japón, junto a otros procedentes de Austria y China, lo cual crea las condiciones necesarias para resolver el problema de la recogida de desechos sólidos, como parte de lo cual también se han previsto programas para el mantenimiento y reparación de los nuevo equipos.



Sobre el tema, el Presidente Díaz-Canel insistió en la urgencia de organizar eficientemente la recogida de basura en La Habana. Ahora disponemos –dijo- de los equipos que no hemos tenido nunca y siguen lugares complicados con la basura; quienes estén al frente de estas actividades tienen que ser personas con sensibilidad. “Con la cantidad de cosas que se han hecho en la ciudad a veces la belleza no se ve cuando hay un basurero”, comentó.



Respecto al transporte público se informó en el encuentro que cumple su plan al 98 por ciento, lo cual significa que cada día se movilizan por esta vía más de un millón 400 mil pasajeros. Asismismo, se comentó que es sostenido el trabajo en la reparación de ómnibus y la recuperación de las populares e imprescindibles lanchas de Regla.



También se avanza en la construcción de viviendas. Al cierre de noviembre se habían identificado 207 espacios, en 14 municipios, donde podrían edificarse más de mil 500 nuevos hogares. Por otra parte, continúa la instalación de nuevas luminarias LED en las principales avenidas y calles de la capital.



Los participantes conocieron, además, acerca de las ideas conceptuales de la estrategia de desarrollo económico y social del municipio Centro Habana, una de las prioridades de la provincia en el próximo año. Este territorio tiene un área de 3.42 kilómetros cuadrados y una población que supera los 135 mil habitantes.



Entre sus principales potencialidades figuran la existencia de un importante fondo habitacional con inmuebles de reconocidos valores patrimoniales arquitectónicos, históricos y socioculturales, de un sistema de redes técnicas y viales y también el desarrollo de nuevas formas de gestión económica que podrían representar significativas fuentes de ingreso para el municipio.



El objetivo es rehabilitar Centro Habana y compatibilizar sus valores culturales con el desarrollo socioeconómico conservando su carácter residencial. Para ello es esencial generar a nivel local recursos para la recuperación del territorio y mejorar así la calidad de vida de la población.



En tal sentido, el Jefe de Estado comentó que el propósito es llegar al municipio de Centro Habana con los conceptos de trabajo que ya han tenido éxito en La Habana Vieja. Al mismo tiempo –señaló- se debe continuar trabajando en el resto de los municipios en un grupo de aspectos, incluyendo la propia Habana Vieja, donde aún existen asuntos por resolver.



Por su parte el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, insistió en que se debe buscar lo mejor de cada experiencia; no es copiar las ideas, sino ajustarlas a las condiciones de ese municipio.



Los asistentes a la reunión conocieron también las actividades que se han preparado en la capital para celebrar el aniversario 61 del Triunfo de la Revolución. Como parte de ellas, en los últimos días del mes de diciembre y los primeros del próximo calendario, se ha previsto un variado programa de bailables, presentaciones artísticas, ferias agropecuarias, gastronómicas, comerciales y de servicios e inauguración de obras. De esta forma, los habaneros celebrarán con alegría, optimismo y confianza el advenimiento del nuevo año 2020.