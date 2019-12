La historia Patria nace de cada pedacito de Cuba

Compartir :

La Habana, 1 dic (ACN) Acercar a los estudiantes a la historia, que la entiendan, la aprehendan y la sientan con el corazón, es un reto constante en el quehacer cotidiano de maestros y profesores de la enseñanza cubana.

Y porque la historia no puede ser contada fríamente, sino desentrañando sus esencias y verdades, es también este un tema prioritario en la agenda de trabajo del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De ahí que, dando continuidad a un encuentro realizado a finales del pasado mes de septiembre, en la mañana de este sábado el Jefe de Estado sostuvo un nuevo intercambio con integrantes del claustro de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, esta vez con aquellos que tienen bajo su responsabilidad la formación de los futuros docentes que impartirán en las aulas la enseñanza de la historia.

La historia —valoró el mandatario cubano— tiene entre sus funciones la de crear subjetividades, lo cual está estrechamente vinculado a la identidad y la cultura de una nación, dice una información de la periodista Yaima Puig Meneses.

Es vital que los cubanos asumamos conscientemente la defensa de nuestra identidad; si no se asume nuestra identidad nadie sabe por qué Cuba tuvo que ir a una Revolución, por qué hay que defender el socialismo y por qué tenemos que continuar enfrentando a los yanquis, reflexionó Díaz-Canel.

De igual manera, insistió en la importancia de diseñar bien cómo ponemos los contenidos históricos en las redes sociales para que «los muchachos pueden ir a lugares, a sitios, a espacios digitales donde la historia esté bien expresada, bien contada y que eso a su vez les dé cultura».

Para lograr todo lo que nos estamos proponiendo —comentó a los presentes— necesitamos profesores de historia bien preparados, y juega un papel primordial la articulación de la formación profesoral que ustedes desarrollan y que debe ser trabajada cada vez de manera más efectiva.

Como también necesitamos —destacó— que los profesores de las otras asignaturas tengan una formación histórica y, más allá de ser conocedores de la historia en sí, sean conocedores de la historia de su saber, lo cual les permitirá ser capaces, además de explicar los contenidos propios de una asignatura o materia, contar cómo surgió, qué hay de novedoso en ella. Y es también «otra manera de enseñar la historia de la ciencia y los diferentes saberes», acentuó.

Especial énfasis hizo el mandatario en que, a la par de poner a disposición de alumnos y profesores un repositorio digital con valiosos documentos, debe existir una orientación sobre cómo usarlo y crear las habilidades para ello, de manera que se desarrolle el hábito de —en el momento de abordar un determinado tema— buscar antes el sustento histórico de este y así tener conocimientos sobre lo que se va a hablar.

Al referirse a la necesaria preparación que debe caracterizar a nuestros docentes subrayó el hecho de que «todos los profesores cubanos tienen que tener conocimientos sobre el pensamiento de Martí y su obra», donde se encuentran muchas de las esencias de nuestra historia. Al respecto, destacó también cuánto puede lograrse desde las familias para conectar con los jóvenes y transmitir desde el hogar el amor patrio.

Acerca de las acciones que se han diseñado desde el claustro de la insigne Universidad de Ciencias Pedagógicas para contribuir a elevar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia explicó el máster en ciencias Enrique Lama Gómez, jefe de la disciplina de Historia Universal del departamento de Historia y Marxismo, como parte de lo cual se pone en un papel primordial al hombre y sus relaciones con la sociedad.

No podemos llevar a la clase solo lo más bonito, sino lo que está sustentado históricamente, fue una de las ideas principales defendidas por los profesores durante el encuentro, que contó también con la presencia de Roberto Morales Ojeda, vicepresidente del Consejo de Ministros; José Ramón Saborido Loidi, titular de Educación Superior, y la rectora del Varona, Milda Lesbia Díaz Masip.

Qué trasladar al aula de lo recogido en los libros de historia y cómo lo hacemos, fundamentalmente la historia de Cuba, pues de cada pedacito que se ha escrito en las localidades nace la historia Patria, fue otro tema clave en el debate. De igual forma, trascendieron asuntos como los desafíos en la formación de docentes; el uso de las nuevas tecnologías para impartir la asignatura; la vinculación de las familias y las comunidades para apropiarnos mejor de la historia de las localidades; y el estudio de las constituciones cubanas, lo cual puede aportar muchos elementos formativos y educativos.

Similares encuentros se continuarán desarrollando por asignaturas con los diferentes claustros de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, responsabilizada con la formación inicial y continua de los educadores de La Habana y con un papel primordial en la contribución al desarrollo de estos procesos en el resto del territorio nacional.





Artículos relacionados:

Felicita presidente cubano a la Universidad de Las Villas por aniversario 67