Recibe Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves a Viceministro cubano de Relaciones Exteriores

La Habana, 15 nov (ACN) El Primer Ministro de la Federación de San Cristóbal y Nieves, el Muy Honorable Timothy Harris, y el Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz, examinaron los principales temas de interés común en el ámbito bilateral y ratificaron su voluntad de continuar fortaleciendo los nexos de hermandad y cooperación existentes entre las dos naciones, a propósito de la visita oficial que realiza el viceministro cubano a ese país caribeño.

Durante el encuentro desarrollado en un ambiente cordial, en la capital , Basseterre, analizaron asimismo los diversos asuntos de la agenda regional e internacional, publica la página web del Ministerio de relaciones Exteriores.

El mandatario kittiche trasladó a Rogelio Sierra la felicitación por la reciente victoria de Cuba contra el bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como por el 500 Aniversario de La Habana.



Timothy Harris agradeció trambnién el aporte solidario de los colaboradores cubanos que laboran en su país, en especial en las áreas de Salud y Deporte.

Por su parte, Rogelio Sierra ratificó el respaldo de Cuba a los países caribeños en su rechazo a la arbitraria categorización como países de renta media, y en su justo reclamo de indemnización por los desmanes y daños ocasionados por siglos de esclavitud, colonialismo y saqueo.



Recalcó, además, la voluntad de Cuba de continuar apoyando al hermano pueblo y gobierno de San Cristóbal y Nieves, a través de la cooperación en diversos sectores.

El encuentro constituyó un reflejo del positivo estado de las relaciones bilaterales que arribarán el próximo año a su aniversario 25.

Según el último censo de población de 2017, la población de ese país suma 55, 345 habitantes. San Cristóbal y Nieves son dos islas unidas en la Federación de San Cristóbal y Nieves (en inglés Federation of Saint Kitts and Nevis o también Federation of Saint Christopher and Nevis), que forman un país del norte antillano, en concreto de las las Islas de Barlovento.

Es el país más pequeño del continente americano, tanto en tamaño como en población. Se encuentran ubicadas entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

Limita al oeste con el mar Caribe y al este con el Océano Atlántico. Al norte se encuentra la isla de Anguila, al sur la de Montserrat y al este la de Antigua. Las dos islas antillanas que forman el país están separadas por el Estrecho de Narrows, de menos de 3 Km.



En 1967, junto a Anguila llegó a ser un estado libre asociado con el Reino Unido, formando San Cristobal-Nevis-Anguila; posteriormente Anguila pasó a formar parte de los Territorios Británicos de Ultramar y La Federación de San Cristóbal y Nieves alcanzó la completa independencia el 19 de septiembre de 1983.