Muestra Cuba en Unesco hermosa obra de su Revolución

La Habana, 13 nov (ACN) El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, encabeza la delegación de la isla caribeña que participa en la 40 sesión de la Conferencia General de la Unesco, con una hermosa obra social para exponer y compartir, reporta un despacho de Prensa Latina desde la capital francesa.



Alpidio destacó la activa participación de la isla con sus experiencias en la organización de las Naciones Unidas para temas relacionados con la educación, la ciencia y la cultura.



Añadió que Cuba va a defender las ideas acerca de las condiciones que el mundo necesita para aspirar al desarrollo sostenible y armónico, las cuales pasan por el acceso inclusivo a las cuestiones del ámbito de competencia de la Unesco.



La mayor de las Antillas puede mostrar con orgullo y modestia avances en esas áreas, a partir de la voluntad política de la Revolución desde su propio triunfo, el 1 de enero de 1959, de impulsar la educación, la ciencia y la cultura.



Esta Conferencia General transcurre en un contexto internacional complejo, marcado por cuestionamientos y ataques al multilateralismo, lo que ratifica la importancia del foro como espacio de promoción del respeto a las diferencias, la identidad, la soberanía y al derecho de todos los pueblos al desarrollo y la paz, advirtió.



Según Alonso, una de las batallas clave a librar a favor de la humanidad es la cultural, “porque somos del criterio de que no puede alcanzarse el desarrollo sin un acceso inclusivo a la cultura”.



Añadió asimismo que para Cuba en materia de cultura, no hay países ni pueblos subdesarrollados, todos tenemos mucho que aportar en encuentros como este, insistió.



El funcionario comentó que la isla también acude a la Conferencia General de la Unesco con el objetivo de denunciar ante la comunidad internacional el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace casi 60 años.



Se trata de una política genocida, y esa es una verdad que no podemos dejar de decir aquí y en todas las tribunas, sentenció.