Solo la unidad podrá salvarnos, afirma Díaz-Canel en Cumbre de Países No Alineados (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 25 oct (ACN) Solo la unidad podrá salvarnos, somos más, hagamos más, afirmó hoy el Presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez al intervenir en la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se desarrolla en Azerbaiyán.

Ellos tienen la fuerza de las armas, nosotros la fuerza de los pueblos, dijo el mandatario, quien les propuso a los participantes alienarse pero solo entorno a sus consensos.

No por la guerra, sí por la paz; no por hegemonismos, sí por el multilateralismo; no por la injerencia, sí por la soberanía; no por la exclusión, sí por la inclusión; no por el odio, sí por la solidaridad; no por el control del mundo entre poderosos, sí por la verdadera libertad y la democratización de las Naciones Unidas y las relaciones internacionales, expresó.

Según el perfil en Twitter de la Presidencia de Cuba, Díaz-Canel aseveró que los graves desafíos actuales, les exige retomar el papel que, como el movimiento que agrupa a la mayoría del planeta, le corresponde a los No Alineados en la arena internacional.

Otra vez, como en 1961, es crucial que trabajemos juntos, apegados a los principios fundacionales de Bandung, por la paz y el desarrollo de los pueblos porque es nuestra responsabilidad como políticos y porque nadie lo hará por nosotros, explicó.

Señaló que no pueden ser indiferentes ante el abierto desprecio de Estados Unidos y otros gobiernos por los justos reclamos de las naciones del Sur, ante la politización de los derechos humanos y el irrespeto flagrante al derecho de los pueblos a decidir su sistema político, socioeconómico y cultural, ni ante la falta de compromiso con el multilateralismo y los tratados internacionales.

La Tercera Guerra Mundial no es la próxima Guerra, es la guerra sin fecha de comienzo ni cálculo de fin, que hace años desangra a naciones nobles y pacíficas, con armas de los ejércitos imperiales, soldados mercenarios y terroristas disfrazados de libertadores, sentenció el mandatario.

En pleno siglo XXI llueven amenazas y agresiones de diverso grado sobre todos los gobiernos soberanos que se niegan a servir a la potencia hegemónica para instalar bases militares, entregar sus recursos o ceder a su mandato, comentó.

Agradeció al Movimiento por su histórica posición de condena y rechazo al bloqueo impuesto a Cuba y a la Ley Helms-Burton, y manifestó que contra toda lógica humana de convivencia en el respeto a las diferencias, el bloqueo se recrudece por día.

Apenas pasa una semana sin que se anuncien nuevas medidas de estrangulamiento a nuestra economía pero no cederemos ante las amenazas y las presiones, no renunciaremos al empeño de avanzar en nuestro proyecto de construcción de una nación próspera y sostenible, más próspera y más sostenible, mientras más libre, independiente, socialista y soberana, enfatizó.

No esperemos que las bombas caigan sobre Venezuela o sobre Cuba, como ya caen sobre Siria y antes sobre Irak y Libia, para apoyar su reconstrucción, expresó Díaz-Canel.

Impidamos la agresión, paremos a tiempo la desbocada ambición y la prepotencia del imperio, exhortó el mandatario.

Expresó solidaridad con todos los pueblos que luchan porque se reconozca su libre derecho a la autodeterminación, así como rechazo a las decisiones unilaterales de Estados Unidos en apoyo a Israel y contra Irán y a las campañas de la nación norteamericana contra fuerzas políticas, líderes de izquierda y gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe.

Reiteró el respaldo al Presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y al gobierno de Nicaragua, a la vez que felicitó al Presidente Evo Morales Ayma por su reelección en Bolivia.

Reconoció en nombre de la Isla la labor de la Presidencia de Venezuela al frente del Movimiento, en medio de las más complejas y duras circunstancias bajo el asedio político imperial y se comprometió a ofrecer todo el apoyo con el desempeño de la República de Azerbaiyán en el trienio 2019-2021.

Artículos relacionados:

Recorre Díaz-Canel sitios de interés en Azerbaiyán

Intercambia presidente cubano con su homólogo de Azerbaiyán (+Fotos y Video)

Presidente de Cuba llegó hoy a Azerbaiyán para Cumbre NOAL