Cuentas en divisas convertibles: 9 aspectos claves

La Habana, 24 oct (ACN) A continuación la Agencia Cubana de Noticias detalla nueve aspectos claves de las nuevas cuentas en divisa convertible.



1-Los residentes permanentes en el país pueden abrir desde el lunes 21 de octubre cuentas en dólares estadounidenses, asociadas a tarjetas magnéticas, en las oficinas de los bancos Metropolitano S.A., de Crédito y Comercio y el Popular de Ahorro.



2-Las cuentas se habilitan a solicitud de las personas naturales que no ejercen la actividad comercial, solo con la presentación de su carnet de identidad.



3-Su entrega será en un plazo de entre tres a siete días (en La Habana y capitales provinciales) y hasta 10 días para el resto del país.



4-Puedes ser operadas de manera individual (solo por el titular), o por más de una persona, indistintamente. En el segundo caso se requerirá la presencia de los titulares en el momento de la apertura de la cuenta y cada uno podrá disponer de una tarjeta magnética.



5- Se podrán designar beneficiarios.



6- Estas cuentas no necesitan saldo mínimo para su apertura y no se calculan ni aplican intereses.

7-Pueden definirse los límites de número de operaciones y montos que pueden operar en el día, un mecanismo de seguridad para el cliente en caso de pérdida o extravío de la tarjeta y que puede ser cambiado en cualquier momento.



8- Estas cuentas bancarias pueden recibir fondos a través de transferencias del exterior (lo cual incluye las remesas que hoy se tramitan contra cuentas bancarias), transferencias desde otras cuentas en divisas o transferencias entre cuentas del mismo producto.



9- Pueden recibir depósitos en efectivo en dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, pesos mexicanos, coronas danesas, coronas noruegas, coronas suecas y yenes japoneses. El tipo de cambio estará en base al dólar estadounidense y se aplicará un gravamen como está establecido en la Resolución 80 de 23 de octubre de 2004.

