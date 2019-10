Díaz-Canel y Lukashenko, un encuentro entre amigos

Compartir :

La Habana, 23 oct (ACN) Con el calificativo de querido amigo recibió el Presidente bielorruso Alexander Lukashenko al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al darle la bienvenida oficial a su país, en una ceremonia realizada en el Palacio de la Independencia.

Luego de los himnos de las dos naciones, el parte del Comandante de las tropas, el pase de revista, la reverencia ante la enseña bielorrusa como muestra de respeto y la foto oficial para la prensa, ambos estadistas sostuvieron conversaciones oficiales en compañía de sus respectivas delegaciones.

Lukashenko se refirió a los últimos 25 años “de historia de la heroica Cuba revolucionaria” – que han coincidido con su vida política – y consideró un honor haber conocido a Fidel, a Raúl y al Presidente Díaz-Canel. Siempre estamos pendientes de Cuba y la respaldamos, agregó el mandatario bielorruso.

No hace falta inventar nada nuevo, consideró, sino cumplir lo que hemos acordado. Cuba es un fiel aliado, un amigo y vamos a continuar abogando porque se siga ampliando la cooperación. Nuestras economías no compiten, no interfieren, solo tenemos que coordinar los pasos conjuntos, marcar los lineamientos y seguirlos, apuntó.

Por su parte, Díaz-Canel subrayó que esta visita a Belarús es continuidad de la realizada por él en el 2016, cuando asumía el cargo de Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; guardo entrañables recuerdos de este hermoso pueblo, dijo.

“Belarús es uno de los primeros países que visito como Presidente de la República de Cuba, ello habla de la prioridad que damos a nuestras relaciones”, aseguró el mandatario. Soy portador, además, de un fuerte y caluroso abrazo del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En esta jornada de visita oficial en Minsk, Díaz-Canel está acompañado por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz; el titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y el de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero; la presidenta del Banco Central de Cuba, Irma Martínez Castrillón; el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz; y los viceministros de Relaciones Exteriores y Salud Pública, Rogelio Sierra Díaz y Marcia Cobas Ruiz, respectivamente.

Cuba y Belarús mantienen relaciones ininterrumpidas desde el año 1992, que en estos momentos están calificadas como muy buenas. Se ha establecido un diálogo político al más alto nivel y ambos gobiernos dan gran prioridad a los vínculos bilaterales.

