Denuncia presidente Díaz-Canel nuevas medidas de EEUU contra Cuba

La Habana, 18 oct (ACN) El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció hoy en su cuenta oficial en Twitter, las nuevas medidas impuestas por el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El mandatario cubano escribió: “#EEUU anuncia nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo contra #Cuba. Esta acción es expresión de impotencia, degradación moral y desprecio imperial. Es un acto inhumano, cruel, injusto y genocida que rechazamos enérgicamente. No nos rendiremos y daremos soberana respuesta.”

Según informa Cubadebate, estas disposiciones de la administración Trump establecen una política general de denegación de licencias para el arrendamiento de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas, y estas aeronaves y embarcaciones no son elegibles para la excepción de licencias si son utilizadas en modalidad de chárter por nacionales cubanos o un de Estado Patrocinador del Terrorismo, o si son arrendados por estos.

Además, las nuevas medidas establecen una revisión a la Excepción de Licencia ¨Apoyo al Pueblo Cubano¨ para que no se puedan realizar determinadas donaciones al gobierno de Cuba y el Partido Comunista de la nación caribeña.

Por otro lado, limita también la exportación de bienes destinados a mejorar la infraestructura de las telecomunicaciones e impone a Cuba la regla del 10%, consistente en denegar cualquier reexportación a Cuba de artículos extranjeros que contengan más de un 10 % de componentes estadounidenses.

Dichas sanciones tienen como pretexto, la supuesta represión que sufre el pueblo cubano por parte del gobierno y el apoyo de la mayor de las Antillas al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la revolución Bolivariana.

El Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenó igualmente desde Twitter el nuevo dictamen de la Casa Blanca para arreciar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

El diplomático expresó: “Medidas anunciadas por el Dpto. de Comercio #EEUU son actos adicionales de bloqueo económico, representativas de una política en bancarrota moral, aislada internacionalmente y promovida por un gobierno corrupto. El pueblo cubano continuará dando debida y soberana respuesta.”

Con el gobierno de Donald Trump, el bloqueo norteamericano ha recrudecido sus acciones contra La Habana, a partir de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, la cual refuerza el carácter extraterritorial de esta política.