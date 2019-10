Valdés Mesa: nuevas medidas económicas son para satisfacer demanda de la familia

Compartir :

La Habana, 17 oct (ACN) El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa aseguró que las nuevas medidas aprobadas en el país para la compra de mercancías en divisas convertibles y los beneficios arancelarios para la importación, no son para el acaparamiento ni la especulación, sino para satisfacer la demanda de la familia.

Durante una mesa redonda especial desde el Palacio de la Revolución, el vicemandatario señaló que va a existir un monitoreo de este proceso cuyo propósito también es fracturar el bloqueo e impulsar la economía.

Este martes el gobierno cubano anunció un paquete de medidas con incentivos arancelarios para la importación de bienes y el comienzo de la venta de mercancías en divisas convertibles, para cuya implementación se publicaron hoy un conjunto de normas jurídicas en la Gaceta Oficial.

Valdés Mesa adelantó que hay previstas otras acciones como créditos a plazos y de consumo, pero es necesario abastecer el mercado actualmente deprimido y continuar estudiando otras facilidades como las dirigidas a los trabajadores del sector privado.

Aclaró que las medidas no implican la prohibición de la importación de estos artículos por las personas naturales, que actualmente lo hacen, sino que respaldan la demanda interna y se avanzará con gradualidad, además de que se mantiene la red de tiendas en CUC y CUP con bienes de la llamada línea económica.

En el espacio radiotelevisivo, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, dijo que este proceso no significa una dolarización de la economía porque se mantienen las monedas nacionales (CUP y CUC) y el uso del dólar estará restringido a un circuito de ventas y además no circulará en efectivo.

Explicó que el propósito de estas medidas es captar las divisas extranjeras para que lleguen al sistema empresarial de manera descentralizada y menos administrativa y este pueda nutrirse de esas divisas y generar productos, al tiempo que se sigue avanzando en la unificación monetaria y cambiaria del país.

Destacó que si bien estas medidas no impactan directamente en toda la población si beneficia a todos porque tratan de impulsar la economía buscando la redistribución hacia lo interno del país en función de las prioridades y se generan o reactivan empleos.

Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, significó que para la formación de precios se tomó como referencia la situación internacional y regional a lo que se suman otro costos asociados como fletes, logística y seguros, pero se ha hecho el esfuerzo para que en estos elementos prime la mayor eficiencia posible, lo que junto a los beneficios arancelarios favorezcan un precio más asequible.

Aclaró que dichos montos no serán estáticos, no estimularán el acaparamiento, estarán en correspondencia con las prestaciones de las mercancías, entre otros elementos.

Señaló que como resultado de este proceso y de beneficios fiscales en la red de tiendas en CUC y CUP se aprobó una rebaja de precios de los productos de la línea económica.

En su intervención, la ministra-presidenta del Banco Central de Cuba, Irma Martínez Castrillón, aclaró que se mantiene el gravamen para los dólares estadounidenses (USD) del 10 por ciento por el recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera contra Cuba del gobierno norteamericano, aunque no es un tema cerrado.

Aclaró que para Cuba es costoso y peligroso el uso de USD en efectivo en el exterior por la persecución financiera estadounidense, sin embargo, este gravamen no se aplica a las transacciones bancarias porque estas se depositan en cuentas en el exterior que el país puede utilizar inmediatamente.

Martínez Castrillón puntualizó que aunque se toma como referencia el USD los depósitos se pueden realizar en otras divisas convertibles que se ingresarán en las cuentas de acuerdo a la tasa de cambio vigente y que se pueden realizar extracciones de dinero utilizando esas tarjetas.

Iset Vázquez Brizuela, vicepresidenta primera de la Corporación Cimex, puntualizó que se realizó una comunicación con todas las empresas remesadoras con la cuales Fincimex mantiene relaciones y en la medida en que estas compañías tengan condiciones de adecuar sus plataformas a este nuevo servicio la entidad estará en condiciones de que todos los clientes que reciben remesas del exterior comiencen a utilizar esta vía y comprar en estas tiendas.

Vázquez Brizuela anunció que las primeras 13 tiendas para la venta de mercancías en USD comenzarán a prestar servicios el 28 de octubre y que en el resto del país de manera progresiva se irán incorporando otras entidades, hasta alcanzar la cifra de 77, tanto para la venta de equipos electrodomésticos y electrónicos como partes y piezas de autos.

Añadió que existe como garantía la conectividad de los terminales de venta mediante conexión de datos lo que garantiza que las operaciones tengan una duración de entre cinco y seis segundos y que se mantienen los plazos establecidos para el servicio de garantía y postventa.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, aclaró que para combatir el acaparamiento y la venta ilegal se ha trabajado desde el incremento de la oferta aunque en una primera etapa existirá regulaciones, sobre todo con determinados equipos y partes y piezas automotrices.

Añadió que continúan en estudio la ampliación de la venta de mercancías en esta modalidad a otros tipos de productos y materias primas, pero ello dependerá del comportamiento de esta primera etapa.

Vivian Herrera Cid, directora general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio exterior e Inversión Extranjera, aseguró que las 11 empresas seleccionadas para realizar la importación de mercancías por personas naturales tienen identificados mercados, marcas y los trámites para su labor han sido simplificados por lo que existen condiciones para prestar un servicio de calidad a la población.

