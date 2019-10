Presidente cubano apoya declaración de periodistas frente a manipulación del IPYS

Compartir :

La Habana, 12 oct (ACN) El presidente Miguel Díaz-Canel manifestó este sábado en Twitter su apoyo a una declaración emitida recientemente por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) para denunciar por manipulación al Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

Como digna calificó Díaz-Canel la comunicación hecha pública hace pocas horas, con la cual la UPEC denuncia la maniobra perpetrada por el IPYS contra algunos de sus miembros, a quienes incitó a participar en un supuesto concurso de crónicas sobre temas cubanos.

"Ni la NED, ni Soros, ni la OEA: Declaración de la Unión de Periodistas de Cuba. Declaración digna, expresión de firmeza y patriotismo de nuestros periodistas ante la manipulación y la injerencia. #SomosCuba #SomosContinuidad", tuiteó el mandatario cubano.

La UPEC denunció este viernes que el IPYS manipuló a periodistas de medios públicos de este país para auspiciar una nueva campaña contra el sistema público cubano, la cual lleva impreso un sello político contrarrevolucionario.

Indicó que tras la incitación, ese instituto anunció con bombos y platillos una lista ecuménica de finalistas que incluye textos publicados originalmente en medios públicos y privados, entre estos últimos algunos con una línea editorial abiertamente antisocialista y alineada a las políticas de Washington contra el gobierno de La Habana.

De acuerdo con el texto, esa campaña tiene "vergonzosos ecos en las redes que llegan al extremo de sugerir que la UPEC acepte dinero de organizaciones que tienen las manos manchadas de sangre y usan la retórica de la libertad de expresión con fines ideológicos y como ariete político".

La declaración advierte que quien paga y manda en ese instituto son sus principales donantes: la Organización de Estados Americanos (OEA), la National Endowment for Democracy (NED) y la Open Society Foundations (OSF), de George Soros, "un conocido promotor del caos global desde Ucrania hasta los Balcanes".

Señala que la OEA es un organismo indefendible que actúa en nombre de la democracia cuando le conviene a los intereses de Estados Unidos y a las oligarquías locales latinoamericanas, vinculado a atentados terroristas de la Central de Inteligencia estadounidense (CIA) contra civiles cubanos.

En cuanto a la NED, precisa que se trata de una "pantalla de la CIA", apelativo que le dio The New York Times, y no Granma, como se ha pretendido afirmar.

Aclara el texto que la Unión de Periodistas de Cuba tiene bases políticas y éticas muy claras; caben en su seno múltiples opiniones, pero no comulga ni con la NED, ni con la OEA, ni con la Open Society de Soros, "funcionales a las estrategias del gobierno de Estados Unidos para asfixiar a nuestro país".

"La Unión de Periodistas de Cuba denuncia enérgicamente esta manipulación y reafirma que lo más importante para nuestra organización es persistir con nuestro proyecto de transformar el sistema de medios públicos, para más socialismo y para más Revolución", acota.