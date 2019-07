Díaz-Canel: Es necesario pensar como país ante esta coyuntura tan compleja (+ Fotos y Video)

Compartir :

La Habana, 8 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, reiteró hoy en esta capital la necesidad de que cada compatriota piense como país, y desde los sectores empresarial, presupuestado y privado y cualquier radio de acción, contribuya a la implementación de las medidas económicas que se adopten por la Revolución.

Al intervenir ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en una de las salas del Palacio de Convenciones, el mandatario cubano señaló que ante la agudización del bloqueo imperialista se requiere subordinar los intereses de todos, incluyendo los territoriales, a los de la nación.

Sus palabras tuvieron lugar tras la presentación por Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, del comportamiento de la economía al cierre del primer semestre, y de que varios diputados expresaran sus criterios, y en tal sentido subrayó que estamos construyendo un socialismo en condiciones de agresión y a muchos le duele que un pueblo como el cubano haya resistido.

No es un momento para rendirnos ni para lamentarse, expresó Díaz Canel no sin antes alertar que la tensa situación provocada por recrudecerse el cerco económico contra Cuba se puede arreciar, y reiteró que el país no va a renunciar al desarrollo y al crecimiento, “ la belleza está en irnos por encima de los retos”, acotó.

El Presidente cubano aclaró que si bien ha tenido un gran impacto en la población el anuncio del incremento salarial en el sector presupuestado y entre los pensionados, todas las medidas recientemente aprobadas por el Consejo de Ministros son importantes, porque algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con la producción de alimentos.

Señaló que si a un sector hay que ponerle inversiones es el agropecuario, por estar sometido a sequías y al cambio climático, con apenas el siete por ciento de sus tierras bajo riego, y de inmediato llamó a desarrollar una mentalidad exportadora y no importadora, pues esta última ha cortado la creatividad e iniciativa, tal cual pasó meses atrás con la falta de pienso animal y su implicación en la producción de carne de cerdo.

Díaz-Canel insistió en tener presente lo que está proponiendo el pueblo y se planteó en los congresos de la Central de Trabajadores de Cuba y de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, en cuanto a cómo enfrentar hoy los problemas, y aclaró que también las recientes medidas apuntan a darle un mayor protagonismo a las empresas y al sector no estatal, en aras de que ofrezcan más productos y servicios.

Subrayó que este último tiene una responsabilidad con el país y con el pueblo, porque también recibe los beneficios de la Revolución, sus hijos van a las escuelas, sus familias van a los sistemas de salud; por ello llamó a defender las nuevas medidas con compromisos y comprensión, apoyarlas con más producción, mejor calidad y fe en la victoria.

En otra parte de su intervención, pidió al pueblo tener confianza y a enfrentar las bolas, rumores o desconfianza que algunos intentan propagar.

Vamos a mantener informado al pueblo, nada se hará oculto y explicaremos cada medida pues para su implementación llevan un grupo de acciones, manifestó.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos conocieron del comportamiento del plan de la economía en el primer semestre del año y supieron a través de Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, cómo se ejecutó el presupuesto del Estado.