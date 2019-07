Morales Ojeda: “Siempre cuesta arriba, la FEEM va por más”

Compartir :

La Habana, 3 jul (ACN) Siempre cuesta arriba, repletas las mochilas con las ideas y enseñanzas de Fidel, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) va por más Revolución y más Socialismo, afirmó hoy Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros intervino en la sesión plenaria del Consejo Nacional de la FEEM, resumen de dos días de encuentro para un balance del quehacer en el curso escolar 2018-2019, sobre todo para la materialización de los acuerdos y las prioridades definidas, año y medio atrás, por la Asamblea Nacional de la organización.

Este martes, en talleres, los representantes del estudiantado del nivel medio superior de enseñanza analizaron asuntos relacionados con la labor político-ideológica, la defensa de la Patria y el funcionamiento de la organización, sus movimientos y procesos, que urge dinamizar y fortalecer, como vía de influencia y aporte a la formación integral de sus más de 321 mil miembros.

No pocos temas fueron retomados en la sesión de hoy, con sede en la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y que hurgó en el deber primero de estudiar, aprender, prepararse para ser más útiles, y en la responsabilidad de la FEEM de contribuir a esa formación académica y, también, de sentimientos, valores, convicciones y principios indispensables para garantizar, de generación en generación, la continuidad histórica de la Revolución.

Presente en la reunión, Susely Morfa González, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, anunció para septiembre venidero el inicio del proceso Con buena actitud, que alentará la reflexión colectiva -escuela y familia incluidas- sobre fenómenos y actitudes que han comenzado a abrirse espacio, aunque nada tienen que ver con la sociedad que construimos.

Varios de los que intervinieron en la plenaria calificaron de acierto el proyecto No seas uno más, nacido para, mediante el diálogo entre coetáneos, ayudar a sembrar conciencia y fomentar una cultura de rechazo al consumo de sustancias tóxicas, y que en su cuarta edición, extendido ya a las 983 instituciones docentes del nivel medio superior del país, se propuso explorar nuevos temas.

Es que -como expresó más de un miembro del Consejo Nacional- de muchas más cosas pueden y ha de hablarse con absoluta franqueza y de joven a joven en las aulas, como las indisciplinas sociales, el embarazo precoz, la violencia, promiscuidad, prostitución, e involucrar a la familia y la comunidad en el empeño.

Tampoco faltaron voces para exponer vivencias y resultados en tareas concretas y de gran impacto -como la construcción de viviendas y la producción de alimentos-, y para reclamar más misiones, que permitan a la FEEM y sus miembros foguearse y propiciar una participación y aporte cada vez mayores al desarrollo económico y social de la nación.

En la reunión se habló de cuánto más está llamada a hacer la organización fundada por el Comandante en Jefe Fidel Castro el seis de diciembre de 1970, en apoyo a tareas estratégicas, como la captación y el ingreso a las carreras pedagógicas y al Servicio Militar Voluntario Femenino, y para alentar un mejor conocimiento de la historia patria, defender la identidad y cultivar el apego a las raíces.

El de hoy fue un debate apasionado y con los pies en la tierra, pero más de un dirigente estudiantil y la propia Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, alertaron que, por excelentes que hayan sido las intervenciones, de poco valdrá el análisis si no llega a las organizaciones de base de la FEEM, y este espíritu combativo y propositivo, estas ganas de hacer, no logran “contagiar” a cada estudiante.

La dirigente partidista coincidió con quienes se refirieron a la necesidad de contar con dirigentes capaces y bien preparados, e insistió en que la organización tiene que trabajar 'de a uno' y sumar a todos, lograr la plena identificación y el compromiso consciente de sus miembros, convertirse y convertir definitivamente al grupo en espacio real para debatir, participar, hacer y ayudar a transformar realidades, conductas, escenarios y conciencias.

Ena Elsa Velázquez Cobiella y José Ángel Portal Miranda, ministros de Educación y Salud Pública, respectivamente, y Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, aplaudieron un análisis de tanta madurez, hondura, transparencia y compromiso, enfocado en las prioridades y en el cual nada importante quedó por decir.

Como ellos, Roberto Morales Ojeda, afirmó que, contra viento y marea, a pesar de las limitaciones y las dificultades, el curso escolar 2019-2020, ese en el cual la FEEM comenzará a vivir y festejar la “media rueda”, ha de ser y será superior.

Seguimos dándoles malas noticias al señor Trump y su camarilla. Aquí estamos, más firmes que nunca, los estudiantes, los jóvenes, el pueblo todo junto a su Revolución, que resiste, lucha y continúa adelante, en pos de nuevas victorias, enfatizó el miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

En nombre del estudiantado cubano del nivel medio superior, el Consejo Nacional hizo pública una declaración en la cual proclama que, con la Ley Helms-Burton, sus patrocinadores y quienes tratan de imponerla para recolonizar a Cuba y devolverla a un pasado de oprobio, “¡No nos entendemos!”

Jamás permitiremos que nuestras escuelas, centros de salud y recreación, nuestra tierra regrese a manos de oligarcas a quienes nunca importó el bienestar de este pueblo, no renunciaremos a la libertad, independencia y soberanía tan duramente conquistadas, ni a la gloria vivida, ni traicionaremos el ejemplo de Panchito, la dignidad del Che y el legado de nuestro querido Fidel, expresa el texto.

En esta sesión final fueron despedidos con un “hasta siempre” varios miembros del Consejo Nacional que, como su presidenta, Leidy Laura Jiménez Cárdenas, completaron sus estudios del nivel medio superior, y a la ya bachiller se le reconoció su destacado quehacer al frente de una organización mucho más consolidada.

Asimismo, fue presentado el grupo nacional que, con 11 integrantes y liderado por la alumna habanera de décimo grado, Yozara Acosta Nápoles, conducirá el trabajo de la FEEM hasta concluir el proceso eleccionario de la organización correspondiente al curso escolar 2019-2020, en noviembre próximo.

