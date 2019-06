Díaz-Canel anuncia para esta noche más detalles sobre incremento salarial

Compartir :

La Habana, 28 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, anunció que en el Noticiero Nacional de Televisión (NNTV), de esta noche, se ofrecerá más detalles sobre los cambios al sistema de salarios del sector presupuestado cubano.

En las conclusiones de la visita del Consejo de Ministros de Cuba a Pinar del Río ofrecimos una explicación más amplia sobre las medidas económicas y el incremento de salarios. El NNTV lo dará a conocer esta noche. La próxima semana ampliaremos más en la Mesa Redonda, afirmó en su perfil en la red social Twitter.

El mandatario explicó que estas medidas llegan para potenciar la economía del país en las condiciones actuales, de recrudecimiento de la política hostil de Estados Unidos hacia la Isla, y por tratarse de planteamientos recurrentes de los trabajadores en diversos escenarios.

Son temas que han sido pospuestos en el tiempo pero que requerían una solución, precisó Díaz-Canel, y tratan de evitar que la nación regrese al Periodo Especial mediante un concepto de resistencia el cual nos permita enfrentar, luchar, crecer y desarrollarnos.

No hablamos de una reforma salarial, a esa iremos después con la unificación monetaria y cambiaria, entre otras medidas; pero no podíamos esperar para dar pasos que permitan mejorar la situación del sector presupuestado la cual no nos compromete el futuro, apuntó.

Precisó que a partir de ahora se necesita el fortalecimiento de la contabilidad y que los organismos especializados observen cómo se mueven el mercado y el índice de precios.

Se trata de establecer mecanismos económico- financieros que sustituyan poco a poco el exceso de mecanismos administrativos, indicó el mandatario; y devengan incentivo para “encadenarse” con la inversión extranjera, exportar y sustituir importaciones.

Indicó, además, que constituyen medidas para este momento pero no son estáticas y que requieren un seguimiento de cerca. “Contamos con el pueblo para que sean medidas eficaces, factibles”, subrayó.

En la jornada de ayer se anunció la aprobación de un conjunto de medidas para impulsar la economía, entre ellas, un incremento de salario en el sector presupuestado y también de las pensiones, con lo que se beneficiará a más de dos millones 750 mil personas.

