Ratifica Cuba su apoyo a los pueblos del mundo en cita campesina (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 28 jun (ACN) Cuba no renunciará a la solidaridad internacionalista y la colaboración con los pueblos del mundo, aseguró hoy, en esta capital, Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), durante la apertura oficial del VII Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).

Vivimos -dijo- en un contexto internacional muy complejo, determinado por la política hostil del gobierno de los Estados Unidos, pero reiteramos que Cuba no es una amenaza para ningún pueblo y seguirá defendiendo la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Santiesteban Pozo aseguró que la Isla continuará abogando por una mayor justicia social, soberanía alimentaria, equidad de género, cuidado de la madre tierra, defensa de las semillas como patrimonio de los pueblos, agroecología y biodiversidad.

Elsa Nury Martínez Silva, miembro de la comisión política de la CLOC, expresó a los delegados su intención de reafirmarle al mundo que acá no se violan los derechos humanos, y que por el contrario existe respeto y unidad.

Agradeció la oportunidad de haber interactuado directamente con los campesinos cubanos, quienes dieron muestras de qué es socialismo, soberanía alimentaria y lo que ha representado para ellos la Reforma Agraria.

Estamos haciendo nuestro VII Congreso aquí porque queremos reafirmar la construcción del socialismo, la lucha por la reforma agraria, lo cual no es posible sin la unidad de los pueblos, expresó Martínez Silva.

Hoy se analizaron importantes temas para el campesinado como la Reforma Agraria Integral, el feminismo campesino y popular, el socialismo y la necesaria unidad de los pueblos, objetivos alcanzados por Cuba desde el triunfo de la Revolución.

Como parte del encuentro los delegados han visitado fincas y cooperativas, donde intercambiaron sobre las labores campesinas, el desarrollo rural sostenible, y los derechos humanos, económicos, culturales, sociales y políticos de los hombres y mujeres del campo.



El congreso se extenderá hasta el domingo 30, tiene como consigna Desde el territorio unidad, lucha y resistencia por el socialismo y la soberanía de los pueblos; y participan delegados de alrededor de una treintena de países.

La CLOC- Vía Campesina es la encarnación de décadas de lucha y nació como resultado directo de la Campaña 500 años de resistencia indígena, campesina, negra y popular, con el objetivo de contribuir a un proyecto de sociedad socialista.

Artículos relacionados:

Líderes campesinos destacan potencialidades de modelo agrícola cubano (+Fotos)