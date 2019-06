Conferencia Internacional del Trabajo: Cuba respalda vía tripartita para el consenso social

Compartir :

La Habana, 19 jun (ACN) Dos de los representantes de Cuba a la sesión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo que tiene lugar en Ginebra, Suiza, intervinieron ante el plenario este martes 18 de junio.

Informa el diario Trabajadores hoy que ambos legitimaron la estructura tripartita que desde hace 100 años propone la OIT (gobierno-empleadores-trabajadores) como vía para resolver los conflictos en el ámbito laboral y alcanzar el consenso social.

“Cuba siente el privilegio de ser miembro fundador y participante activo en la batalla por alcanzar, a través de la acción tripartita y normativa, los ideales de paz, justicia social y reducción de desiguales que impone el exclusivo y decadente orden económico mundial”, dijo Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Mientras que Rodolfo A. Parra Rojas, representante cubano por la parte de los empleadores, sostuvo que “el diálogo social tripartito es un pilar que mantiene una actualidad absoluta y es la vía exclusiva para poder avanzar. Estos cien años de la OIT así lo han demostrado”.



En su discurso, el dirigente sindical de la Mayor de las Antillas reflexionó acerca de las transformaciones radicales al entorno laboral mundial como consecuencia de “la innovación tecnológica, la evolución demográfica, el cambio climático y la globalización, que nos hacen cuestionarnos cómo encontrar soluciones, fruto del diálogo y los consensos, para enfrentar, con políticas eficaces, los profundos desafíos del mundo del trabajo”.



“Reconocemos el valor y pertinencia de las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre el futuro del Trabajo”, comentó Guilarte; asunto en el que coincidió Parra: “Apreciamos favorablemente la iniciativa”, comentó al respecto.



Recordó la necesidad de readecuar el funcionamiento de la OIT a las circunstancias actuales: “Los sindicatos cubanos continuaremos trabajando de manera constructiva en el seno de la OIT, colaborando con sus loables fines y mejoramiento continuo. Sin embargo, no cejaremos en nuestro llamado a democratizar sus mecanismos de funcionamiento, hacerla genuinamente plural y representativa de todas las corrientes



“Nada nos detendrá en el propósito de seguir consolidando nuestros derechos —enfatizó luego de condenar el “unilateral y criminal bloqueo” que impone a la isla el Gobierno estadounidense— hemos alcanzado resultados de referencia mundial en los índices de salud y educación, en la participación democrática de los trabajadores en las decisiones del Gobierno y en el desarrollo de la solidaridad y la cooperación internacional”



Abordó además la creación de “nuevas formas de empleo no estatales, individuales o en cooperativas, que generan nuevas afiliaciones a los sindicatos, gozando íntegramente de plenos derechos bajo la ley laboral cubana”.



Guilarte reiteró el compromiso de la CTC, su solidaridad y apoyo, con “las justas causas de las luchas de los trabajadores en el mundo, estaremos al lado de la defensa de la soberanía del pueblo Palestino, Sirio, de Irán y de Corea del Norte, junto las batallas de nuestros hermanos latinoamericanos en Venezuela, Brasil y Argentina, con la convicción más profunda que un mundo mejor es posible”.



Parra, por su parte, resaltó el peculiar contexto que vive hoy la Mayor de las Antillas debido al “fenómeno del envejecimiento poblacional”, potenciado por la disminución de los índices nacionales de natalidad y el incremento de la esperanza de vida. No obstante, denunció que el principal obstáculo para el desarrollo y crecimiento económico del país, “sigue siendo el férreo bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos”.



Según la página oficial de la OIT, en su espacio de “alto nivel”, este miércoles 19 de junio, debe intervenir Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, quien este martes arribó a Ginebra.



La 108 Conferencia Internacional del Trabajo lleva dos semanas de sesiones y deberá concluir el venidero 21 de junio. Estas últimas jornadas se integran a la hoja de ruta trazada por los organizadores para conmemorar el centenario de la fundación de la OIT, con especial atención al futuro del trabajo.

