Día de los padres: amor con amor se paga (+Fotos)

Tercer domingo de junio, fecha para homenajear en Cuba y en otros países del mundo a la figura paterna, esa que no solo dio el ser, sino que junto a la mujer, aprendió de entregas a lo largo de la crianza, de sufrimiento por el llanto sin causa aparente, del desvelo ante una fiebre y de los esfuerzos por hacer del hijo una persona de bien.

Por todas esas pequeñas y grandes cosas, un día como hoy, las descendencias suelen homenajearlos, no solo con un presente, humilde u ostentoso, sino con el mejor de los regalos: el amor, porque como bien muchos suelen decir, el amor con amor se paga.

Pero no solo el padre biológico es digno de ese agasajo, hay muchísimos ejemplos de hombres que sin ser los progenitores, asumieron a retoños como suyos, con la consabida felicidad para la familia toda y a ellos también se extiende el abrazo amantísimo en esta jornada tan especial.



Cuentan que esta celebración nació en Estados Unidos como muestra de gratitud de una hija, Sonora Smart Dodd, hacia su padre, un veterano de la guerra civil estadounidense llamado Henry Jackson Smart, quien asumió el rol de madre y padre, al fallecer su esposa en el sexto parto.

Según páginas digitales, poco a poco la propuesta fue prosperando y en 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio Día del Padre en Estados Unidos, reconocen espacios digitales.

A partir de entonces, en fechas distintas se festejó en muchos países del mundo. En España, al igual que en Portugal, Italia, Honduras, Guinea Ecuatorial, Andorra, Bolivia..., la conmemoración se realiza 19 de marzo, de acuerdo con las propias fuentes.



El tercer domingo de junio es el día del padre en otra gran parte del planeta, pero también hay naciones, como Rusia, que eligió el 23 de febrero, Día de los Defensores de la Patria; en Rumania es el segundo domingo de mayo, y en Australia y Nueva Zelanda, el primer domingo de septiembre.

Como dato curioso resultan llamativos los nombres que adoptó ese agasajo en lugares como Japón, donde es llamado “chichi no hi”, y en Turquía lo nombran “babalar günü”.

Pero amén de días o meses, lo más trascendente de estas fiestas, es el sentimiento, el reconocimiento al esencial rol de padre en la educación y formación de sus hijos.

Modos y tradiciones hay muchos por ahí, pero aquí se guarachea a lo grande y en el convite además de toda la familia participan buenos amigos y hasta algún que otro aparecido de última hora, siguiendo la costumbre hospitalaria de la Isla.

Ni el traguito, ni la buena comida criolla, nada falta hoy en esta ocasión, divina para el ¨bailoteo¨ a lo cubano y mucho menos, el respeto y la admiración a ese padre, que aunque en el caso de que esté desaparecido físicamente, continua dando lecciones de amor y dignidad a la llegada de cada día.