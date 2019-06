Compartir :

La Habana, 16 jun (ACN) La vicepresidenta del Parlamento cubano, Ana María Marí Machado, negó que las recientes medidas del gobierno estadounidense contra la Isla puedan afectar la democracia, pues ella es nuestra defensa ante esa actitud hostil.

Una cosa es lo que pueda pasar y lo que dicen ellos (Estados Unidos), pero si tenemos claridad, trabajamos, hay confianza, cumplimos con el deber, pensamos que hay un interés superior colectivo y no sentimientos egoístas, avanzaremos, expresó.

Y subrayó: Lo que nos salva de todo eso es la democracia, conversar y esclarecer al pueblo, la forma participativa y la conciencia política de la gente, que son la esencia de la Revolución.

En declaraciones a Prensa Latina, con motivo de su participación en la Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con sede en Panamá, la diputada aseveró que reafirmar el socialismo como modelo social y el reconocimiento al pensamiento del líder histórico Fidel Castro resulta lo más trascendental de la Constitución aprobada recientemente en Cuba.

Nosotros (ciudadanos) debemos tener claro que lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos seguirá dando triunfos y éxitos en las metas establecidas, pese a los obstáculos del imperialismo, es lo que cada uno pueda aportar para seguir avanzando, dijo.

Reconoció el papel de la unidad y lo que pueden hacer los ciudadanos desde su pedacito para desarrollarse más como país.

Lo más importante, acotó, es la sumatoria de las pequeñas cosas que forman también una obra, reconocer el papel que juega el ser social en lo individual y en la colectividad, en el ejercicio de la labor social en función del bien común, por ello no podemos perder de vista la historia, rica en acontecimientos que se reconstruyen todos los días.

La jurista aseveró que el momento superior de este proceso es cumplir con el texto constitucional aprobado por el pueblo cubano en referendo, pues la Carta Magna marca la vida y los designios de la nación para un periodo largo.

Aquí está todo, no se queda nada fuera, ninguna arista de la vida política, económica, social y cultural, ni los nuevos retos que imponen las acciones de comunicación y de la informatización, apuntó.

Adelantó que actualmente se trabaja en la elaboración de más de 50 leyes y otras normas de diferentes rangos para implementar aspectos recogidos en la Constitución.

Precisó que el programa legislativo debe ratificarse en las sesiones del Parlamento, en diciembre venidero, en tanto el Código de la Familia deberá aprobarse en referendo como lo establece la Constitución.

También Marí Machado sostuvo un encuentro de cortesía con Alejandro Ferrer, Canciller designado por el presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, quien tomará posesión de su cargo el próximo 1 de Julio.