Díaz-Canel: el próximo será un curso escolar “olímpico”

Compartir :





La Habana, 7 jun (ACN) El venidero curso escolar será “olímpico”, aseguró hoy Miguel Díaz-Canel Bérmudez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al clausurar el seminario nacional con vistas al período lectivo 2019-2020 en el sistema deportivo cubano.

La publicación deportiva JIT destaca que el mandatario abordó en amplia panorámica el escenario actual de la nación, que aunque complejo no impide seguir cumpliendo los objetivos y retos principales propuestos.

Ante cerca de 500 directivos del sector, reunidos en el teatro de la Empresa Deportiva Batos, Díaz-Canel Bermúdez reconoció que sobre el país gravitan con fuerza fenómenos de alcance mundial y regional, como la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela.

Reiteró que la apuesta por derrocar al presidente Nicolás Maduro ha fracasado, y que el empantanamiento de la administración Trump en ese tema ha provocado acusaciones mentirosas contra Cuba, como la presencia en suelo bolivariano de más de 20 mil soldados de nuestra tierra.

Todos sabemos, dijo el presidente cubano, que en Venezuela tenemos maestros, médicos y profesores deportivos que cumplen una misión solidaria hacia ese hermano país.

Sobre las circunstancias del venidero curso escolar, explicó que la Patria afronta la disminución de los créditos financieros, los impactos del bloqueo, un cierto endeudamiento, la reducción del combustible, el desabastecimiento de productos, los casos de corrupción e ilegalidades y una mentalidad importadora que debe desterrarse.

En ese sentido expresó la prioridad del ahorro y la actividad exportadora, y aseguró que se analizan las medidas para enfrentar con éxito el actual escenario, de ahí que “no renunciemos a nada y sigamos librando la batalla hasta la victoria. Con esa perspectiva debemos ir a Lima”, expresó en alusión a la cercana participación en los XVIII Juegos Panamericanos.

El nuevo curso será “olímpico”, pues el trabajo definirá los resultados en Tokio 2020, expresó el Jefe de Estado, antes de destacar la importancia de la preparación de los principales exponentes y garantizar el éxito en la etapa clasificatoria.

En sus palabras señaló la centralidad del trabajo educativo con las jóvenes generaciones, así como también el esfuerzo necesario por enfrentar la banalidad y los antivalores que el capitalismo propone en sus múltiples discursos.

Alertó sobre la importancia de rescatar la memoria histórica con ejemplos concretos, tomando en cuenta que buena parte de la población actual de Cuba no vivió en el sistema capitalista.

También recordó que antes del triunfo de la Revolución no existía sistema deportivo, y que la mayoría de los pocos atletas que alcanzaron la gloria fueron reivindicados luego de 1959, como parte de ese rescate de la memoria.

“El futuro de la Revolución es el Socialismo”, expresó Díaz-Canel Bermúdez antes de asociar ese sistema con el patriotismo, el colectivismo, la labor formativa y de solidaridad.

Sobre los estilos de trabajo que se necesitan en estos tiempos, recalcó la utilidad de herramientas como la comunicación social, la informatización y la investigación científica, temas en los que el sistema deportivo no avanza aún lo suficiente.

Otra vez Díaz-Canel refirió la necesidad de que el canal Tele Rebelde brinde la mayor cantidad de eventos nacionales, organizados con calidad y belleza, respecto a lo cual colocó como ejemplo los Juegos Escolares Nacionales y la Serie Nacional de Béisbol Sub-23, apunta JIT.

Volvió sobre la rendición de cuentas al pueblo y en las diferentes instancias; sobre el trabajo con los cuadros y sobre la cultura del detalle, para desterrar la chapucería en todos los ámbitos.

Ratificó como otras prioridades el rescate paulatino de las instalaciones deportivas, el enfrentamiento resuelto a las ilegalidades, la calidad de la clase de educación física y de la sesión de entrenamiento, así como también el vínculo con las Glorias del Deporte.

“Entendamos el escenario y cumplamos nuestra labor. Hay que vencer a los cansados y apreciar la belleza que está presente en la obra por hacer. Saldremos adelante. Vamos a seguir venciendo. Vamos por más porque Somos Cuba y Somos Continuidad”, concluyó el presidente.

En el encuentro, Rey Vicente Anglada y Jorge Enrique Alomá, director técnico y capitán del equipo nacional de béisbol, hicieron entrega a Díaz-Canel Bermúdez de un bate, guante y pelota producidos por la Empresa Deportiva Batos.

Con antelación el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, visitó los predios de esa entidad, la cual vuelve a aportar implementos deportivos y uniformes de calidad.

La industria, encargada de producir y comercializar artículos para uso en el deporte, produce 256 líneas de productos deportivos, y en el 2018 alcanzó una cantidad de 600 mil artículos fabricados de ese tipo, cifras que se piensan superar en 2019, señalan varios informes de prensa.

Apreciamos la reanimación de la industria deportiva, destacó el Presidente, y en su cuenta de la red social Twitter resaltó que "se ha cumplido una primera etapa de reanimación que garantiza desarrollo futuro, sustitución de importaciones y abre capacidades de exportación. Vamos por más. #SomosCuba #SomosContinuidad".

Artículos relacionados:

Participa presidente cubano en clausura del Seminario Nacional de Preparación del curso escolar 2019-2020



Recorre Díaz-Canel empresa deportiva Batos



Intercambió mandatario cubano con dirigentes de órganos locales



Destaca Díaz- Canel enormes y complejas tareas de los juristas