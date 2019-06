Llevan al escenario digital el método cubano de alfabetización Yo, sí puedo

Compartir :

La Habana, 7 jun (ACN) El método cubano Yo, sí puedo, a tono con las tecnologías de los nuevos tiempos y con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, decidió optar por la alfabetización digital, informó hoy Nora Isaac Díaz, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Pedagógicas.

En un encuentro con la prensa, comentó que la actualización fue resultado de un profundo análisis de los resultados del programa en distintas regiones y del intercambio con directivos, facilitadores y participantes de la iniciativa.

La nueva cara del Yo, sí puedo incluye unas 46 clases, disponibles en los idiomas Español, Inglés, Francés y Portugués, las cuales serán impartidas por una maestra a tres iletrados gracias al uso de una cartilla y de dispositivos electrónicos como móviles y tabletas.

Aseguró que se pretende que los temas de las clases favorezcan a una formación integral de los participantes y que estén en correspondencia con la Agenda 2030, por lo que cuestiones relacionadas con la no violencia, el cuidado del medio ambiente, la planificación familiar y el cómo educar a los hijos, encontrarán cabida en el Método.

De acuerdo con Isaac Díaz, ya están grabados los materiales y se encuentra en proceso de postproducción, a la par que se desarrolla la capacitación de los profesionales de las distintas provincias que llevarán a cabo el Yo, sí puedo.

Añadió que algunas ventajas de la actualización son la flexibilización en la concepción pedagógica del programa, un control permanente de los avances del beneficiario y, como potencia el uso de las tecnologías, facilita la inserción social de los involucrados.

En anteriores reportes de la Agencia Cubana de Noticias se dio a conocer que la iniciativa pretende llevar las habilidades de escribir y leer a los más de 700 millones de personas que son analfabetas a las alturas del siglo XXI.

Serán tres las formas de trabajar con el Método: la tradicional en la que el facilitador utiliza medios audiovisuales para transmitir el conocimiento; y otras en las que la información se colocará en alojamientos globales y se establecerán contratos de la licencia de uso de la marca.

Iván Barreto Gelles, director de Cinesoft, del Ministerio de Educación, señaló en el XVI Congreso Internacional Pedagogía 2019 que con el perfeccionamiento no se desecha el Método, sino que se presenta una nueva puerta de posibilidades, a partir del desarrollo de las TICs, que se ajusta al universo tecnológico de cada uno de los países.

Con el "Yo, sí puedo" moderno, el facilitador no es sustituido por la nueva tecnología, solo cambian los roles de ese alfabetizador, y cada persona puede hacerse su camino en el aprendizaje, comentó.

Yo, sí puedo ha beneficiado a más de 10 millones de personas de unos 30 países, y tres naciones ya han sido declaradas libres de analfabetismo.