Asistió Díaz-Canel a reunión del Polo Científico Productivo de La Habana, Artemisa y Mayabeque

La Habana, 22 may (ACN) El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este lunes la más reciente reunión del Polo Científico Productivo de La Habana, Artemisa y Mayabeque.

Una información publicada en el sitio de la Presidencia señala que en esa actividad se dio una detallada información sobre el desarrollo en Cuba de 31 equipos médicos y 15 dispositivos de alta tecnología, que contribuirán a mejorar cualitativamente la calidad de la atención de salud, sustituir importaciones y aportar soberanía tecnológica al país.



Esa experiencia, que data de hace más de tres décadas y fue impulsada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, ha permitido que los hospitales cuenten con equipos y dispositivos desarrollados en el país.



Según precisó el doctor en ciencias José Luis Fernández Yero, se trata de equipos, mobiliarios y dispositivos médicos que están en fase de desarrollo actualmente en la industria nacional, la mayoría destinados al diagnóstico de enfermedades, en especialidades como neurología, cirugía, estomatología, radiología, rehabilitación y anatomía patológica.



Estos desarrollos, que se irán introduciendo paulatinamente en el Sistema Nacional de Salud desde este propio año y hasta el 2023, permitirán un ahorro al país de más 115 millones de pesos y por su alta calidad podrán también exportarse.



Explicó la amplia gama de equipos y dispositivos que se trabajan en instituciones de prestigio, pertenecientes a BioCubaFarma, los ministerios de Industria y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como en las universidades, los cuales permitirán el pronóstico temprano de enfermedades cardíacas en la comunidad, el pesquizaje auditivo y visual a recién nacidos y niños en los primeros meses de vida, la detección rápida de infecciones del tracto urinario, asistir a cuidadores de pacientes con demencia, y el tratamiento de residuos biocontaminantes generados en instalaciones de salud, entre otros.



Mencionó, además, que el NeuroGer Pesquisa, ayudará a medir en grandes poblaciones de ancianos los trastornos cognitivos, sicoafectivos y de fragilidad funcional; el equipo láser de alta potencia que se emplea como sustituto del bisturí u otro instrumental convencional; y el ozonizador para desinfestar salones de operación y demás áreas hospitalarias.



Díaz-Canel calificó de reconfortante conocer acerca de toda esa información y destacó el potencial científico-tecnológico con que cuenta el país en una rama tan sensible para la población, donde se integran las industrias de los diferentes organismos para contribuir al desarrollo de Cuba y lograr la necesaria soberanía tecnológica.



Señaló que estas investigaciones contribuyen al desarrollo del país; permiten el encadenamiento productivo entre industrias, centros de ciencia y universidades; sustituyen importaciones; y se convierten al propio tiempo en renglones exportables por su competitividad.



El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales Ojeda, comentó que la lista de equipos y dispositivos médicos pudiera ser mayor, si se tienen en cuentan las investigaciones que se realizan en centros científicos y universidades, las cuales no han llegado aún a la fase de innovación o a la generalización de los resultados.



Precisó que todo este trabajo da respuesta al cuadro de salud de Cuba, cuya población tiende a envejecer, con la consiguiente aparición de enfermedades crónicas. Asimismo, consideró que debía revisarse cuánto más puede hacerse para acortar los tiempos de su introducción en el sistema de salud.



Destacó la colaboración de la industria militar no solo en la generación de nuevos equipos y dispositivos, sino en alargar la vida útil de los que se usan actualmente en las instituciones médicas, lo cual representa ahorro considerable de recursos.



Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, comentó que en ese empeño no solo participa la capital del país, sino toda Cuba, con las fortalezas de cada territorio.



De manera particular, ponderó las capacidades de las universidades cubanas para contribuir mucho más al desarrollo científico de la nación.