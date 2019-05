Cuba y Venezuela unidas por la solidaridad

Compartir :

La Habana, 21 may (ACN) La solidaridad cubana hacia la República Bolivariana de Venezuela quedó demostrada durante un encuentro entre estudiantes, profesores y representantes de diversos movimientos sociales con miembros del Gobierno de la nación sudamericana aquí, informó Prensa Latina.

Justo a un año de la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro, con el 68 por ciento de los votos electorales, el canciller de ese país, Jorge Arreaza, reafirmó que la situación existente es parte de un guion elaborado por el Gobierno de los Estados Unidos para apoderarse de las riquezas naturales de la patria de Bolívar y Chávez.

Acerca de las declaraciones de funcionarios norteamericanos sobre la presencia de supuestos militares cubanos en Venezuela, Arreaza aclaró que 'Cuba le da a Venezuela amor, vida, salud y educación con sus médicos, deportistas, intelectuales y artistas, quienes construyen una relación de respeto mutuo y amistad entre ambos pueblos'.

La presidenta del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los pueblos, Graciela Ramírez, anunció el inicio de una campaña de envío de cartas a la Asamblea General de la ONU y a Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de ese organismo, a fin de abogar por un plan de acción urgente contra la injerencia norteamericana en América Latina.

Esta batalla no es solo de una nación, sino de todo el continente, pues con Venezuela se juega el destino de Latinoamérica, asunto que no es una mera advertencia sino una realidad', resaltó Ramírez.

En declaraciones a PL que la estudiante de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) Yadelis Velázquez expresó que ante el recrudecimiento de la política norteamericana a Cuba y Venezuela los jóvenes mantendrán el apoyo a los procesos revolucionarios en la región.

Por su parte, el profesor de la UCI Pedro Mederos recriminó la campaña difamatoria de algunos medios de prensa internacionales contra la labor humanista de los doctores cubanos en Venezuela, que pretende, dijo, tergiversar el verdadero sentido del ejército de batas blancas, sostuvo.

El educador abogó también por la necesidad de levantar más banderas de paz, amor y esperanza en todas las plazas del mundo, como muestra de los lazos pacifistas y de altruismo que unen a estos dos países.