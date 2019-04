El eterno compromiso con Fructuoso, Joe, Machadito y Juan Pedro

Compartir :

La Habana, 20 abr (ACN) Con el compromiso de hacer por siempre valedero el sacrificio de tanta vida joven, el estudiantado universitario, en representación de Cuba toda, rindió hoy sentido y fiel tributo a los mártires de Humboldt 7, a 62 años de un crimen atroz, que conmocionó a La Habana y enlutó a la nación.



A media tarde fue la cita, a la entrada del edificio de apartamentos donde el 20 de abril de 1957, luego de 38 días de feroz cacería, esbirros de la tiranía batistiana asesinaron a mansalva a cuatro jóvenes, sobrevivientes del ataque al Palacio Presidencial y la toma de la emisora Radio Reloj.





Historia y presente se fundieron en el homenaje a Juan Pedro Carbó Serviá, Fructuoso Rodríguez Pérez, Joe Westbrook Rosales y José Machado Rodríguez, para quienes no faltaron el verbo y el canto apasionados ni las flores, colocadas como ofrenda de amor a las puertas del inmueble, por miembros de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).



Recordados fueron los hechos aquella aciaga tarde, cuando la traición, la barbarie y el odio se cobraron cuatro vidas preciosas, y fueron leídos fragmentos de la carta que escribió Fructuoso ese mismo día y es considerada el testamento político de quien, tras la caída del líder

de la FEU, José Antonio Echeverría, el 13 de marzo de 1957, asumió la secretaría general del Directorio Revolucionario.



Cómo olvidar sucesos como este, cómo no defender lo que tanta sangre costó y mancillar la memoria de nuestros héroes y mártires, se preguntó José Ángel Fernández Castañeda, vicepresidente de la FEU, y su voz vibró impetuosa al afirmar que el pueblo de Cuba jamás regresará aaquel pasado de sumisión, oprobio y represión.



No aceptamos leyes como la Helms-Burton ni nos doblegamos ante presionesde potencias extranjera; en Cuba no manda nadie más que su pueblo y en estatierra libre, digna y soberana no hay ni habrá sino unidad, patriotismo, firmeza, más y más Revolución, más Socialismo, enfatizó el joven universitario.



Ante el ejemplo imperecedero de Joe, Fructuoso, Machadito y Juan Pedro, nuestro compromiso no puede ser otro que hacer lo que nuestro tiempo y el porvenir de la Patria nos exigen, como garantes de la continuidad histórica de un proceso, que es la obra de generaciones, añadió Fernández Castañeda.



Compañeros de luchas y familiares de los mártires de Humboldt 7 acudieron a esta cita de siempre, que presidieron Susely Morfa González, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas; Raúl Alejandro Palmero Fernández, presidente de la FEU, y Víctor Dreke Cruz, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en La Habana.