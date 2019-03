Examinar con sensibilidad los problemas de la vivienda

Compartir :

La Habana, 29 mar (ACN) El análisis del plan de terminación de viviendas ha sido constante en las reuniones que para examinar su avance realiza cada mes el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de conjunto con los principales directivos de organismos relacionados con el tema.

De acuerdo con la periodista Yaima Puig Meneses, en el más reciente de estos encuentros se informó sobre el bajo cumplimiento de dicho programa en el país. Al respecto, el mandatario cubano alertó que, de no revertirse ese comportamiento se comenzará a acumular un atraso que podría repercutir en el incumplimiento de lo previsto al concluir el 2019.

Particularmente tenso ha sido el abasto de cemento, sobre todo a la región oriental, desde que se inició el presente año. Si bien al cierre de febrero se logra sobrecumplir la entrega de este producto como parte del programa estatal —explicó Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda—, en algunos territorios ha sido imposible colocar las cifras previstas.

En las provincias orientales, que es donde más complicada se ha comportado la situación durante los primeros meses, dijo que se debe fundamentalmente a que no se disponía de los ferrosilos suficientes para realizar la transportación de manera estable. Al respecto la Directora General de la Vivienda informó que en los últimos días ha comenzado a arribar una cantidad significativa de estos equipos al país, los cuales de forma paulatina se han incorporado a la distribución hacia las provincias orientales.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó que a partir de ahora se debe trabajar para que el aumento de los ferrosilos signifique un verdadero impacto en la transportación de cemento hacia el oriente del país, lo cual guarda una estrecha relación con la búsqueda de alternativas que garanticen una disminución en el tiempo de alistamiento y rotación de dicho equipamiento.

Indicó organizar todo para lograr la mayor eficiencia posible, de manera que en cuanto los ferrosilos lleguen a su destino comience inmediatamente la descarga del cemento.

En el caso del alambrón con destino al programa de la vivienda, el Ministro de la Construcción aseguró que se evalúan todas las alternativas que permitan suplir su déficit. Refirió la posibilidad de edificaciones con menor cantidad de niveles que permitan emplear otro tipo de acero en su construcción.

Durante el encuentro se analizó también el estado de la documentación de las viviendas en ejecución. Funcionarios del Instituto de Planificación Física, informaron que el 84% tiene certificados de microlocalización o regulaciones y el 68% licencias de obras, en lo que se ha dado prioridad al plan de terminaciones. Las provincias con mayor documentación pendiente en plan de inicio y desarrollo son Matanzas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, así como el municipio Especial Isla de la Juventud.

Al referirse al elevado incumplimiento en la entrega de la certificación de habitable, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, consideró que se debe poner fin a las trabas y mecanismos burocráticos que generan malestar en la población e impiden legalizar las viviendas una vez terminadas.

Desde que se inicia la construcción de una vivienda —valoró— se tienen que crear condiciones para garantizar que, una vez concluida se le pueda otorgar la condición de habitable. Hay que tener sensibilidad con los problemas de la gente. Imagínense una familia que se pasa un año esperando su vivienda y que cuando se termine todavía no la puede habitar ¿cómo se siente esa gente? no la disfrutan. Aquí hay que normar lo que da orden, lo otro es mucho control.

Asimismo, convocó a redoblar los esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de la Política Nacional de la Vivienda, “uno de los programas de mayor impacto social que hoy se ejecutan en el país”. En tal sentido, informó que en las visitas gubernamentales del Consejo de Ministros a las provincias se priorizará el chequeo de los planes de construcción de viviendas. Los análisis serán rigurosos —enfatizó Díaz-Canel—y vamos a dedicarle tiempo en las conclusiones de los recorridos, donde rendirán cuentas los responsables de este Programa.

Por último —dijo— al igual que sucede con el Programa de Agricultura Urbana y Suburbana, se comenzarán a publicar trimestralmente en la prensa nacional los resultados que en cada provincia y sus municipios se vayan obteniendo en el cumplimiento del Plan de construcción de viviendas.

Artículos relacionados:

Evaluó Gobierno cubano experiencias derivadas de los últimos eventos meteorológicos

Sesionó reunión del Consejo de Ministros