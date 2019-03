Diez días en los que la política de Washington contra Cuba quedó sin argumentos (+Fotos y Videos)

Compartir :

La Habana, 27 mar (ACN) Desde un aclamado grupo de pop-rock, estrellas de Hollywood, hasta miembros de la familia real británica, en menos de 10 días La Habana ha sido noticia varias veces por la presencia de celebridades de un abanico de sectores de la vida social, cultural y económica mundial, a pesar de los vientos de amenazas que vienen del norte.

La capital de todos los cubanos seduce a personalidades de todo el mundo en el año de su aniversario 500 y los cruceros siguen entrando a su bahía y nuevas compañías aéreas, como la rusa IrAero, se apuran en abrir nuevas rutas hacia el destino, a espaldas de la incertidumbre que se pretende crear con la activación del título III de la ley Helms-Burton, que busca someter a demandas entidades cubanas que supuestamente trafican con propiedades norteamericanas nacionalizadas.



Desde el pasado 19 de marzo los tribunales norteamericanos pueden abrir demandas contra una lista de más de 200 empresas cubanas publicada de forma unilateral y violatoria de la soberanía por la administración de Donald Trump y se especula que la aplicación de esta ley se extienda a determinados países y entidades de acuerdo con criterios arbitrarios y en franca violación del derecho internacional.







Si los halcones de Trump pensaron que iba a ocurrir un retiro masivo del turismo y la inversión extranjera se han dado de bruces contra la realidad. Cuba llegó antes de tiempo al primer millón de visitantes en la temporada y por solo citar un ejemplo, en la reciente Feria Agropecuaria (Fiagrop 2019) se anunció que entre seis y ocho empresas mixtas quedarán conformadas en Cuba este año para producir carne de pollo y de cerdo.







Aunque lejos de estar signada por matices políticos, la presencia del príncipe Carlos de Gales y la duquesa Camila de Cornualles, evidencia que los tiempos de bravuconadas yanquis contra la Mayor de las Antillas han cambiado. En el contexto de la visita el Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado que se sostuvieron encuentros de alto nivel para constatar el buen estado de las relaciones entre Reino Unido y Cuba y la disposición de avanzar en diversos temas de interés mutuo.

A los habaneros y turistas ahora los ha sorprendido la realeza británica caminando por las calles empedradas de La Habana Vieja, pero hace solo unos días en esos mismos paisajes accedieron a tomarse selfies los actores estadounidenses Susan Sarandon y Owen Wilson, quienes llegaron a la Isla para una visita privada que incluyó la asistencia a un concierto en la Fábrica de Arte Cubano.



Los actores Pénelope Cruz, Gael García Bernal y Javier Bardem, también llegaron hasta La Habana. Los dos primeros para participar en la filmación de Red Avispa, una película que se estrenará este año dirigida por el francés Olivier Assayas, ganador de premios en los festivales de Cannes y Venecia, cuya historia se acerca al caso de Los Cinco Héroes cubanos, prisioneros en Estados Unidos por combatir el terrorismo.

La música también ha centrado sus reflectores en la villa quincentenaria. Hace poco más de una semana la popular banda de pop-rock y new wave, Blondie, realizó dos conciertos a sala llena en el teatro Mella, el cual superó las expectativas de los músicos y fanáticos.

La vocalista de la agrupación diría luego que la banda había deseado vivir esta experiencia por mucho tiempo y calificó la visita y el concierto como un increíble viaje e intercambio cultural, en la red social Twitter.

Mientras el Departamento de Estado norteamericano anunciaba más medidas restrictivas para el otorgamiento de visas a los cubanos que desean visitar a sus familiares, poniendo en riesgo el cumplimiento de los acuerdos migratorios suscritos entre ambos países, la embarcación Fresh Pineapple arribaba a la Marina Internacional Hemingway como parte de la regata náutica San Petersburgo-La Habana de 2019.

Más de una veintena de botes, la mayoría con bandera norteamericana, participaron en el evento deportivo- que estuvo dedicado a La Habana en su aniversario 500- el cual persigue el objetivo de fomentar el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos e incentivar las actividades náuticas en el estrecho de La Florida.





Como evidencia de la diversidad de temas y sectores en los que existen posibilidades de intercambio más allá del diferendo entre los dos países, en esta semana también sesionó un encuentro de pedagogos cubanos y norteamericanos, cuya edición 25 confirmó el beneficio mutuo de compartir saberes y experiencias sobre la calidad, la formación del maestro, la educación superior y las políticas educativas y la formación de valores.

Apenas 10 días han bastado para evidenciar con hechos las oportunidades de beneficio mutuo que se abren para Cuba y Estados Unidos si continuara el paso hacia la normalización de relaciones; no obstante, en la toma de decisiones han predominado los intereses de un segmento ultraderechista de funcionarios de Washington, que anteponen sus aspiraciones electorales y políticas a las necesidades y deseos de su pueblo.

La prensa norteamericana ha dedicado extensos reportajes a vilipendiar sobre los supuestos incidentes acústicos de diplomáticos norteamericanos en La Habana o la injerencia de médicos de la Isla en las elecciones venezolanas. En ambos casos no ha podido aportar hechos o pruebas creíbles; sin embargo, ha silenciado ante cada uno de los sucesos de estos últimos días. ?Será que Washington quiere una realidad que no existe y ha encargado a sus voceros construirla?.