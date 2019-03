Sólo solidaridad mundial puede devolver libertad a Lula, afirmó su abogado

Compartir :

La Habana, 19 mar (ACN) Solamente el apoyo y la solidaridad mundial pueden devolver la libertad a Lula y hacer justicia, aseguró hoy, en esta capital, Luiz Eduardo Greenhalgh, abogado del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple condena de 12 años y 11 meses en el país sudamericano.

Según declaró a la prensa el defensor, aunque el poder judicial en Brasil está temeroso del nuevo enclave político-militar de Jair Bolsonaro, desde el punto legal, hay recursos que se pueden utilizar para lograr la libertad de Lula, pero estos necesitan de la presión y la comprensión mundial, que le diga basta a la injusticia.

Comentó que hay una decisión del gobierno cubano de hacer una campaña mundial por la liberación, y que cuando fue a la cárcel y le habló sobre ello a Lula, este le respondió: De los cubanos, sólo puedo esperar eso.



Greenhalgh señaló que Lula es un perseguido político, y que los procesos contra él no han tenido una prueba, indicios, nada. Fue juzgado y condenado en base a la convicción íntima de una persona que hacía todo lo posible para evitar que da Silva asumiera de nuevo la presidencia del país latinoamericano, afirmó.

Recordó que, curiosamente, la persona que estaba tras la encarcelación de Lula, en el momento en que Bolsonaro ganó las elecciones, fue convidado a ser ministro de Justicia, y añadió que ya se conoce que la articulación de ese juez con el actual presidente venía de antes de la elección.

Significó que, pese al avance de los acontecimientos, el 60 % de los brasileños considera que Lula está siendo perseguido judicialmente, y que el 75 % cree que el encarcelamiento fue para impedir que se presentara como candidato a la presidencia de la República.

Greenhalgh refirió que en abril próximo se cumplirá un año del encarcelamiento de Lula, pero que la lucha continúa, y que ahora se va a intentar abrir una movilización mundial en favor de la libertad del expresidente.

Tengo 70 años, luché contra la dictadura, y ahora me siento desilusionado, pues cada vez que llego a la celda de Lula, me parece increíble que se pueda mantener presa a una persona por un año, sin crimen, sin pruebas, sin nada contra él, relató.

Es una injusticia y Lula está sufriendo en la cárcel. Ya perdió a su hermano, a su nieto, y poco a poco está viendo cómo se reducen sus derechos. Está en una sala de tres metros por cinco, con una litera, una mesita, una cafetera térmica. Le impiden comunicarse con el pueblo y sólo puede hablar con sus abogados con una restricción de media hora por día. No tiene posibilidad de asistencia religiosa permanente, y una vez por semana recibe a sus hijos, describió.

También significó que la injusticia en ese caso fue muy grande, porque la primera condena careció de pruebas. La decisión fue tomada sobre la base de actos indeterminados, el juez solo tenía la convicción de la culpabilidad, y así lo obligaron a permanecer recluido a nueve años, insistió.

Como tiene más de siete décadas, la prescripción de la condena estaría a su favor, y por eso fue que el tribunal aumentó la pena hasta 12, para impedir que él salga haciendo uso del recurso de la prescripción por edad, informó.

En sus declaraciones enfatizó en que lo sucedido con da Silva es increíble y que los procesos en su caso se fueron acelerando.

Normalmente en la justicia Brasil, desde que se dicta la sentencia, se toma hasta un año y medio para que el condenado sea apresado; sin embargo, en su caso, a los tres meses ya estaba en prisión. El de Lula fue un proceso de humillación personal que se condujo coercitivamente, dijo.

El abogado explicó que la Constitución brasileña recoge que todas las personas son inocentes hasta que haya una sentencia condenatoria definitiva.

Recordó que aún Lula tiene muchos recursos para defender su causa, pero que ya está en prisión anticipadamente, lo cual evidencia intencionalidad para mantenerlo recluido.

Asimismo, aseguró que el proceso contra Lula está ligado a los Estados Unidos, a su Departamento de Justicia, a la Agencia Central de Inteligencia y a la Oficina Federal de Investigación.

Para mí, como brasileño, todo lo que ha sucedido con Lula es una vergüenza. Luché por la democracia en Brasil, por la liberación de presos políticos. Pensaba que estaba satisfecho, retirado, pero con el encarcelamiento de Lula, volví a la justicia. Solo voy a descansar el día que pueda salir con él, sentenció.