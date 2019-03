La prensa con los retos de su tiempo

Compartir :

La Habana, 14 mar (ACN) Hoy la prensa cubana está de fiesta. La fecha es motivo de felicitaciones, recuentos y compromisos, justo cuando se conmemora el aniversario 127 del nacimiento del periódico Patria, fundado por José Martí.

Decenas de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación caminan cada día por las calles de Cuba. Se sientan frente a la computadora, la cámara o el micrófono. Muchos van hasta zonas rurales, entrevistan a campesinos y más personas. Regresan tarde en la noche y, en ocasiones, el asiento constituye la cama.

Tal vez, usted conozca a varios en el barrio, la bodega, la parada…. Quizá lea sus nombres en páginas impresas y digitales, los escuche por radio y vea el rostro de algunos en el televisor.

Ellos suelen levantarse temprano. Escuchan oraciones simples y compuestas, en especial interrogantes, lo mismo en aceras, colas y camiones. Sí, porque les preguntan de casi todo y en cualquier sitio. Parte de su responsabilidad es indagar, analizar, responder…

Seguramente, usted piensa que siempre redactan con rapidez, pero no. A veces, las ideas dan vueltas en la cabeza, y no piden “el último” para organizarse, en ocasiones se mezclan con preocupaciones de la cotidianidad. Y esa señorita, llamada Musa, no siempre está.

Entonces uno suda hasta que se enciende algo, los dedos caen sobre el teclado con impulso rítmico y el punto final queda tatuado en el documento de word. El autor imagina los párrafos impresos o los acompaña con la voz y efectos de edición.

Cada trabajo es un hijo, con quien se sufre o disfruta. El padre permanece expuesto a ese molino de viento, que es la opinión pública, y, a veces, sus aspas lo rozan, porque la crítica duele.

Imagino a los iniciadores, el sonido de las máquinas de escribir, las primeras transmisiones por radio y televisión, las emociones y el entusiasmo, que persisten en muchos.

Unas generaciones van y otras vienen, pero prevalece el amor por el periodismo. Cada cual con los retos de su tiempo y la responsabilidad de ser cada día mejor.

Este 14 de marzo, algunos conversamos y soñamos en grupo, conscientes de los enormes retos de nuestra profesión en un mundo cada vez más complejo, donde debemos informar, explicar y también enamorar, con máximo aprovechamiento de las nuevas tecnologías y tendencias contemporáneas, sin olvidar las esencias. Así seguiremos adelante, junto al pueblo, el jurado más importante en cuestiones de prensa.