La Habana, 12 mar (ACN) En cómo fortalecer la gestión de Gobierno en las provincias y municipios y, a su vez, contribuir al desarrollo de la economía y a la mayor participación ciudadana en las decisiones se centró la intensa jornada cumplida este lunes en una reunión de los presidentes de las Asambleas del Poder Popular de todo el país a esas instancias, encabezada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Al resumir el encuentro, Díaz-Canel aseguró que el objetivo se enmarca en el propósito de fortalecer la relación de trabajo entre el gobierno central con los territorios, para lo cual se ha diseñado un sistema de trabajo que incluye las visitas a estos.

Puso énfasis en las condiciones que deben existir para tener una administración pública más eficiente, lo cual no solo implica la disponibilidad de recursos materiales, sino de estilos y estructuras de trabajo, de una adecuada política de cuadros con sensibilidad e inquietud revolucionarias, sin burocratismo, con espíritu de colectividad y vinculación permanente con la base. «Entre todos debemos desarrollar un gobierno que trabaje para el pueblo», subrayó.

Un cuadro que no es sensible no actúa, le molesta que la gente le plantee problemas, dijo, al tiempo que exhortó a trabajar con menos trabas y burocracia, y por seguir priorizando la atención a la población.

Hay que buscar una acción de gobierno más transparente para la población, que sepa qué estamos haciendo, hacia dónde van las prioridades, que están en función del desarrollo y de sus necesidades. Eso resulta garantía de la participación de la gente en la toma de decisiones, abundó.

En su intervención, recalcó aspectos de la situación internacional con una ofensiva colonizadora neoliberal, la manipulación mediática, la proliferación de las fake news, el incremento de la confrontación y el hostigamiento de Estados Unidos hacia naciones de la región, entre ellas Cuba, contra la cual está latente la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Por eso retomó las tres prioridades en la gestión del gobierno expuestas hace varios meses por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien colocó a la preparación para la defensa y la economía con el mismo nivel de prioridad.

La otra era el referendo constitucional, que una vez llevado a cabo nos dio una victoria, una respuesta de reafirmación del compromiso de la mayoría de los cubanos con la Revolución, señaló el Presidente cubano, quien resaltó que la batalla económica sigue siendo la tarea fundamental, la más compleja y de la que más espera la gente, y para cumplirla hay que reforzar estructuras y medios de gestión y el apoyo de especialistas de las ciencias económicas.