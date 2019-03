Gira artística de La Colmenita por la Isla de la Juventud

Compartir :



La Habana, 9 mar (ACN) La compañía infantil La Colmenita realiza una gira artística entre el ocho y el 10 de marzo por varios poblados del municipio especial de la Isla de la Juventud, para presentar la comedia musical “La Cucarachita Martina”, espectáculo al que se sumarán niños de las dos temporadas de La Colmena TV.

Tin Cremata, líder colmenero del grupo de actores, informó que las actuaciones en el municipio especial serán en el Consejo Popular La Demajagua, en el Poblado de Santa Fe, y en la Plaza La Mecánica de Nueva Gerona.

Aseguró Cremata a la prensa que estas actuaciones en comunidades alejadas de los centros urbanos busca llevar el arte infantil a poblaciones que les es muy difícil y en ocasiones casi imposible, asistir a una función de La Colmenita en la cabecera de una provincia o municipio.

Para la joven Claudia “Muma” Alvariño, co-directora artística de La Colmenita y actriz, es muy importante realizar este tipo de actuaciones, pues se enriquecen los corazones de los colmeneros.

No se distingue quienes gozan más, si los niños campesinos y los obreros de esas regiones, o los pequeños actores y adultos de La Colmenita, quienes mezclan en la actuación cultura, clásicos infantiles, música popular cubana y fe en el mejoramiento humano, apuntó “Muma” Alvariño.

Similar opinión ofreció la adolescente Amalia Verságui Guillama, quien fuera tercer lugar en la primera temporada del programa televisivo La Colmena TV, al asegurar que cuando van a comunidades intrincadas se siente una alegría tremenda, y “un calorcito rico de personas que no conocemos, pero que disfrutan lo que hagamos, aunque no sea perfecto, porque saben que lo vamos a hacer con todo nuestro corazón”.

Los espectáculos en Isla de la Juventud forman parte de un programa que los llevó la semana anterior a diferentes poblados de Artemisa, entre ellos La Ceiba, en San Antonio de los Baños; el Consejo Popular Norte, en Alquízar; y El Gabriel, en Güira de Melena.

Cremata adelantó que el próximo fin de semana estarán nuevamente en consejos populares alejados, en esta oportunidad en la capital pinareña y que continuarán ese tipo de acciones durante todo el año para celebrar con los cubanos de los sitios más insospechados el trigésimo cumpleaños de La Colmenita.

“El arroyo de la Sierra, nos complace más que el mar”, concluyó Tin Cremata.