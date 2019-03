Etecsa inicia pruebas de tecnología 4G en la Habana (+Video)

Compartir :

La Habana, 8 mar (ACN) La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) realizará a partir de hoy las pruebas de la tecnología 4 G en la capital.

El pilotaje tiene, entre otros objetivos, monitorear el comportamiento de la red y evacuar parte del tráfico que actualmente se genera por el consumo de datos móviles en la ciudad a través de la 3G, informaron especialistas de la entidad a Cubadebate.

Según Yusnely Llano González, Directora de Gestión de Canales de la vicepresidencia de Integración Comercial de la ETECSA, en estos momentos se está introduciendo la tecnología LTE (Long Term Evolution) y solo cuando estén creadas las condiciones se lanzará con ofertas específicas.



La prueba se iniciará en la zona norte de La Habana y comprenderá todo el litoral desde La Bahía de La Habana hasta Santa Fé, Playa, y en un próximo paso debe llegar hasta el Mariel.

No todos los usuarios que están en esta área geográfica podrán tener acceso a la 4G, pues fueron seleccionadas solo aquellas personas que habitualmente consumen al menos 2.5 GB durante un mes - hasta el momento se han identificado unos diez mil clientes potenciales-.

Para emplear la 4G, el celular debe poseer la frecuencia de 1800 MHz FDD (División Dúplex de Frecuencia), y es preciso, además, contar con tarjeta USIM -Universal Suscriber Identity Module- la cual se comercializa desde hace dos años en la red comercial de ETECSA.

La empresa recomienda a quienes entren en la prueba configurar el teléfono inteligente, en donde se define la red, en modo automático para las redes existentes (2g o GSM, 3G o WCDMA, 4G o LTE), según aparezca identificado en el dispositivo.

Los clientes no tienen que contactar a la empresa, pues ya están identificados quienes pueden participar.

Las personas que deseen formar parte en esta prueba voluntaria, que se encuentren en las zonas establecidas para ello, si no tienen el terminal o la tarjeta USIM, puntualmente serán llamadados para indicarle las bondades de esta tecnología y si les interesa, deberán adquirir un teléfono que cumpla las condiciones requeridas.

Si el cliente lo que posee es una SIM, y es seleccionado, o simplemente le interesa hacer el cambio, deberá presentarse en una de las unidades comerciales de ETECSA para cambiarla, pagando el precio de 3.00 CUC establecido.

La prueba consiste en que se les va a permitir a los usuarios hacer uso de la red, pero a partir de los mismos paquetes y tarifas que poseen.

Desde la salida del servicio se han instalado 89 radiobases 2G, 92 radiobases 3G, 44 radiobases LTE y 102 Portadoras.

También se instalan radiobases microlocalizadas de 900 y 2100 MgH con el objetivo de evacuar en lo fundamental el tráfico de voz en las zonas de alta concentración de personas como parques, boulevard y plazas, sitios en los que comúnmente ya hay zonas wifi; precisó Eliezer Samada Granda, Jefe de grupo de acceso Inalámbrico de la vicepresidencia de inversiones de ETECSA.

A decir del especialista, Varadero y Cárdenas ya cuentan con el acceso a esta tecnología, pero solo para Roamingm.

Actualmente a nivel de país, solo el siete por ciento de los clientes que hacen tráfico de datos en la red actual generan el 52 por ciento del volumen total, recoge la nota.