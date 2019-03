Listas las mujeres cubanas para dar recomendaciones en el X Congreso de su organización

Compartir :

La Habana, 6 mar (ACN) Una jornada intensa de debate entre delegadas de todo el país dio origen a recomendaciones que serán presentadas mañana en la primera fecha oficial del X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a celebrarse en el Palacio de Convenciones de esta capital.

Según dio a conocer Arelys Santana Bello, segunda secretaria de la FMC, una de las sugerencias es potenciar desde la organización la preparación y el acceso de la fuerza de trabajo femenina -sobre todo joven- hacia oficios y especialidades de los sectores de mayor desarrollo en los polos productivos, programas territoriales y en los nuevos sistemas de gestión económica.

Otras recomendaciones van dirigidas a fomentar las acciones de atención a las trabajadoras del sector no estatal y potenciar el incremento de las mujeres en las nuevas formas de gestión; y a intensificar, de conjunto con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la promoción de féminas como socias y su integración a las brigadas FMC-ANAP.

También se habló sobre la necesidad de potenciar los programas de adiestramiento en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia con la preparación de la fuerza de trabajo en aquellos lugares donde se necesite, y de sugerir a la dirección del gobierno que se garantice la adopción de estrategias de género a partir de la asesoría de la Federación.

De igual forma, se habló sobre el necesario perfeccionamiento de los servicios de apoyo al hogar y de cuidado a las familias trabajadoras, en especial a los vinculados con los niños y adultos mayores.

Santana Bello refirió la importancia de fortalecer la participación de la Federación en el programa de desarrollo local, para estimular la aplicación del enfoque de género y garantizar la participación de las mujeres no solo como beneficiarias, sino como agentes activas en todos los procesos.

Asimismo, se hizo énfasis en el uso de las redes sociales para la acción de la organización, en el empleo, la promoción y el reconocimiento de la participación de la FMC en los distintos procesos de recuperación económica y ambiental.

Estas sugerencias fueron fruto del trabajo en la comisión que analizó el papel de la Federación de Mujeres Cubanas y su función movilizadora en el contexto de la actualización del modelo económico.

Las federadas hablaron sobre la importancia de la orientación vocacional para lograr graduadas universitarias en sectores priorizados, y de lograr una mayor participación en la producción, en aras de defender ese papel protagónico que ha conquistado la mujer en estos años de Revolución.

Jorge Cuevas Ramos, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, comentó que no hay un solo escenario en la mayor de las Antillas donde no haya una presencia activa de la mujer, y que Fidel y Vilma, desde la distancia, siguen haciendo por las féminas.

Elogió a las federadas por su capacidad para estar todos los días en las trincheras, y por producir con sus propias manos la riqueza material y espiritual.

Durante la sesión se hizo una declaración de la FMC de apoyo a Venezuela y de rechazo a las amenazas de los Estados Unidos hacia Cuba, y se ratificó que las cubanas están en la mayor disposición de defender a la Patria.