Denuncia Cuba manipulación mediática sobre Venezuela

La Habana, 4 mar (ACN) Cuba rechazó hoy un artículo publicado por la radiodifusora canadiense CBC News sobre la supuesta presencia de militares cubanos en el ejército venezolano, que calificó de tendencioso y manipulador.

En un mensaje enviado al editor de CBC News, la embajadora cubana en Ottawa, Josefina Vidal, aseguró que tal afirmación es una calumnia escandalosa, informó hoy la agencia Prensa Latina en un despacho fechado en Ottawa.

Exijo que las noticias de CBC presenten una prueba, que evidentemente no tiene, ya que no aparece en todo el artículo, señala la nota.

La diplomática recuerda que más de 20 mil cubanos prestan servicios en la nación sudamericana, el 94 por ciento de los cuales son trabajadores de la salud y el resto de otros sectores como la educación.

Asimismo, acusa a CBC News de repetir la tesis del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a Cuba de mantener un ejército privado en Venezuela, sin aportar ninguna prueba.

Es lamentable que ese medio noticioso no denuncie los planes de agresión militar de la Casa Blanca contra el país sudamericano y su estrategia de destruir a la Revolución cubana, apunta Vidal.

Al respecto, recuerda que el asesor de Seguridad Nacional norteamericano, Jonh Bolton, organizó en 2002 un golpe de Estado contra el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Esperemos que CBC News no apoye la agresión de Estados Unidos contra los pueblos de nuestra América, y luego se disculpe, como tantos medios de comunicación tuvieron que hacer después de la guerra contra Iraq, subraya la embajadora.

Como expresó recientemente nuestro gobierno, lo que está en juego hoy en Venezuela es la soberanía y la dignidad de América Latina y el Caribe, la supervivencia del derecho internacional y la carta de la ONU, y si la legitimidad de un gobierno emana de la voluntad de su pueblo o del reconocimiento de potencias extranjeras, afirma.