Canciller cubano califica de calumnias declaraciones de Secretario de Estado norteamericano

La Habana, 26 feb (ACN) Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, calificó de calumnia las recientes declaraciones de Mike Pompeo, Secretario de Estado norteamericano, quien este martes se refirió al referendo constitucional que se desarrolló el domingo en la Isla y concluyó con la victoria del SÍ.

Sec. de Estado #EEUU calumnia a #Cuba para desviar la atención de su fracaso en #Venezuela. El pueblo cubano, libre y soberano, ratificó la Constitución con un 87% de los votos. El Presidente Donald Trump obtuvo el 46% de los votos y 3 millones menos que Hillary Clinton, publicó en Twitter el jefe d la diplomacia cubana.

En otro tuit señaló: El Secretario de Estado de #EEUU olvida que su país jamás ha hecho un referendo pero interviene en todos los del planeta. También en las elecciones de otros. El Presidente Donald Trump podría someter a referendo la prohibición de viajar a #Cuba que impone a sus ciudadanos.

A través de un comunicado, Pompeo, uno de los artífices del programa de la administración Trump para el retroceso de las relaciones entre Washington y La Habana, descalificó el referendo sobre la Constitución de Cuba.

#US Secretary of State forgets that his country has never held a referendum but interferes in all others held in the planet & meddles in other countries' elections. President Trump could submit to referendum the travel ban imposed on US citizens preventing them from visiting Cuba