Reconoce Torres Iribar al pueblo y dirigentes habaneros por la victoria en las urnas

La Habana, 25 feb (ACN) Luis Antonio Iribar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la capital, trasmitió hoy un reconocimiento a los cuadros y dirigentes de las organizaciones políticas, de masas y sociales en el territorio, del gobierno y direcciones administrativas locales, por haber contribuido al logro del mayoritario respaldo del pueblo habanero a la Constitución.

En la primera reunión del Consejo de Defensa Provincial tras una jornada cívica y patriótica, en la cual con seis millones 816 mil 169 votos a favor del SÍ los cubanos ratificaron la nueva Carta Magna, Iribar recordó que desde el paso devastador del tornado del 27 de enero en los municipios afectados no ha habido descanso en la búsqueda de soluciones a los damnificados.

Señaló que la cifras indican no solo una respuesta mayoritaria de apoyo a la Revolución y al Socialismo, sino también de calidad en el voto, en una ciudad como esta, con sus complejidades y problemas aún pendientes, pero que su gente sabe que esa Constitución es también para atenderlos y resolverlos , afirmó, además de que no deja a nadie desamparado.

Tras manifestar que el 24 de febrero, al igual que otras fechas históricas, constituyó una motivación para hacer más y mejores cosas en beneficio del pueblo, el primer secretario del Partido en La Habana aclaró que la batalla por la recuperación de los territorios dañados, de las viviendas y demás instalaciones afectadas, continuará con intensidad y organización.

Trabajemos por que en el menor tiempo posible la mayor cantidad posible de personas de Regla, Guanabacoa y Diez de Octubre, los más azotados por el tornado, resuelvan sus problemas, les dijo Iribar a los dirigentes políticos y administrativos de esos municipios y de la provincia, al chequear la marcha de cada tarea constructiva o de aseguramiento.

Subrayó que la gente tiene que sentir el afecto y la atención de los cuadros, es decir, no se puede bajar la guardia, y se requiere seguir trabajando no solo por concluir la construcción o reparación de las viviendas, sino por dejar más bello y funcional cada edificación o lugar respecto a como estaba antes del tornado, y donde haga falta urbanizar hacerlo, acotó.

En la reunión del Consejo de Defensa Provincial se supo que ya se cerraron las oficinas de trámite creadas ante esta contingencia y solo para Diez de Octubre y Regla se atenderán los casos puntuales en las sedes del gobierno y de la Dirección de Vivienda.

Tanto Iribar como Reynaldo García, presidente del Poder Popular en La Habana, pidieron a las fuerzas constructoras y de apoyo redoblar los esfuerzo no solo en los inmuebles que sufrieron derrumbes totales, sino también parciales y en las llamadas Tipología 1, además de continuar la búsqueda y adaptación de locales para viviendas.

Se supo además, que se comenzó a distribuir materiales de la construcción en las tiendas o rastros de los municipios habaneros no afectados por el tornado.