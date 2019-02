Examina Valdés Mesa programas agropecuarios en Las Tunas (+Fotos)

Compartir :

Las Tunas, 21 feb (ACN) La contratación de productos agropecuarios, la recuperación del sistema de acopio, y el autoabastecimiento a nivel de municipio, fueron temas analizados en Las Tunas, en reunión presidida por Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Durante el intercambio este miércoles con las máximas autoridades políticas y de gobierno de la provincia, y representantes del sistema de la agricultura, se concluyó que para producir más viandas, hortalizas, granos y carne ganado menor, se impone discutir con cada productor sobre sus potencialidades.

Omar Pérez López, delegado de la Agricultura en el territorio, informó que las cooperativas y campesinos son determinantes en este empeño, pues el 85,6 de la contratación corresponde a este sector.



Al respecto Valdés Mesa significó que ese convenio no puede hacerse desde una oficina, sino luego de recorrer las áreas sembradas para conocer lo que realmente se pueda conveniar,

Hay que rescatar los planes, controlar la producción y velar por que su destino vaya hacia la población, al consumo social, la industria y al turismo, sector que no pocas veces tiene que dirigirse a otros países a buscar la mercancía que no reciben de la agricultura nacional o no tienen calidad, sostuvo el primer vicepresidente.

Exigir para que las viandas, granos y hortalizas se comercialicen en los lugares previstos, pero también hay que pagarle al productor sin tanta demora, dijo Valdés Mesa, quien expresó sentirse satisfecho con los mercados agropecuarios de nuevo tipo que funcionan en la ciudad de Las Tunas.



Tras los embates de los eventos meteorológicos de los últimos años nos hemos ido recuperando –agregó el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC)--, con más sistemas de riego y maquinaria, pero hemos sido ineficientes en su explotación

Sobre el sistema de acopio al dirigente se le explicó que la red está incompleta en los municipios, pero se está recuperando y organizando, y se capacita al personal que laborará en los distintos puntos, a nivel de zona, unidades de compra, rutas y naves concentradoras.

Ariel Santana Santiesteban, miembro del Comité Central del PCC y primer secretario en la provincia, subrayó la necesidad de trabajar en base a planes a los distintos niveles, un sistema organizativo que se ha ido perdiendo y hay que rescatarlo.

Se trabaja para lograr el autoabastecimiento en cada municipio –añadió--, que es el de aportar 30 libras per cápita de viandas mensualmente, aunque la cifra actual es de solo el 51 por ciento.

La provincia tiene un amplio programa para sembrar maíz, un grano indispensable para la fabricación de piensos, así como también garbanzos, cultivo que en etapas precedentes ha tenido buenos resultados, fundamentalmente en el municipio de Jesús Menéndez.