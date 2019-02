Recibe Eusebio Leal el Doctor Honoris Causa en Relaciones Internacionales (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 14 feb (ACN) El Historiador de la ciudad de La Habana Eusebio Leal Spengler recibió hoy el título de Doctor Honoris Causa en Relaciones Internacionales, en una gala celebrada en el capitalino Teatro Martí y en presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros.

La alta distinción fue concedida por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García (ISRI), de manos de la rectora de esa institución académica, Isabel Allende Karam.

Durante la ceremonia, Allende Karam destacó que el reconocimiento a Leal Spengler es porque a lo largo de su trayectoria siempre ha estado vinculado con las actividades en materia de política exterior, ha recibido visitas de alto nivel y ha sido promotor incansable de la historia, la cultura y los valores cubanos.

La rectora mencionó también que el historiador es un profundo conocedor y defensor del legado martiano, y de las ideas de Fidel, y que con su trabajo constante ha contribuido a un mejor conocimiento y comprensión de la Revolución Cubana en todo el mundo.

En palabras de Allende Karam, Eusebio Leal Spengler ha sido un poderoso sustento de la diplomacia cubana en el exterior.

Abel Prieto Jiménez, director de la Oficina del Programa Martiano, señaló que el título viene a agradecer los servicios de un hombre que ha realizado una labor colosal desde su Habana por la Revolución de la mayor de las Antillas.



Se refirió al arduo trabajo de Leal Spengler, a su imborrable obra como historiador y gestor de un proyecto de restauración creativo, y a cualidades que lo definen como un hombre que combina la elegancia con la firmeza de principios.

Al decir de Prieto Jiménez se trata de una figura que está todo el tiempo pendiente de los detalles, que rechaza la chapucería, y que ha emprendido una labor que es reconocida y admirada en el mundo, donde ha sido aplaudido y condecorado.



Añadió que el historiador de La Habana ha desarrollado una diplomacia cultural, y ponderó su condición de orador culto, refinado, cordial, con argumentos sutiles, que no tolera que menosprecien o agredan a Fidel, Raúl o a su Patria.

Eusebio Leal Spengler agradeció el título y los elogios, y aseguró que todo cuanto ha hecho ha sido poniendo en cada detalle el sincero empeño.

Hizo alusión a momentos importantes de la historia de Cuba de los que ha sido testigo, como la Campaña de Alfabetización y la declaración del carácter socialista de la Revolución; y agradeció a embajadores cubanos con los cuales tuvo contacto.

He tenido el honor de servir a tres presidentes de la República, y todo cuanto he hecho ha sido con la vocación del caminante que nunca termina, sentenció.

A la actividad asistieron además Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; y José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior.