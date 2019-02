Amor, ¿paseamos por Google Maps?

Compartir :

La Habana, 14 feb (ACN) En este 14 de febrero en Finlandia cientos de parejas se pedirán matrimonio, en Noruega se intercambiarán rimas anónimas, en Alemania se regalarán cerdos, en Taiwán se entregarán hasta 108 flores, y en el Empire State Building, de Nueva York, 20 afortunados contraerán nupcias.

La fecha también será propicia para que en Sudáfrica se sucedan bailes, noches en hoteles, discotecas, y las mujeres lleven en su brazo el nombre de sus parejas; que en el Congo las féminas compitan por hacer el regalo más costoso; o que en cierto restaurante de Turquía los clientes dejen mensajes de amor en el muro de Facebook.

Sin embargo, habrá otros enamorados más “modernos”, que restringen sus celebraciones al mundo de los ceros y unos, y para ello cuentan hasta con el apoyo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, la cual, famosa por sus tarifas altas, decidió ser condescendiente con los amantes cibernéticos en este 14 de febrero.

Memes, corazones, Cupidos, declaraciones de amor, fotos posadas o espontáneas, gifs, osos cariñosos, flores, chocolates, toman por asalto los muros y los chats de las redes sociales, y ponen en evidencia que el amor, lejos de las cartas y poemas de algún día, puede concebirse hoy como el intercambio virtual de sentimientos.

Cierto es que el avance de las tecnologías ha modificado la manera en que se relacionan y sociabilizan las personas, las cuales encuentran en las distintas redes sociales una forma de comunicación práctica y rápida que acorta las distancias. Los símbolos utilizados en comunidades virtuales como Facebook, proyectan una identidad del usuario capaz de generar sentimientos y hacer que estos se reflejen en el espectro real.

De acuerdo con la bibliografía consultada, se entiende que el uso de estas redes está ligado fundamentalmente a encontrar pareja, bien sea formal, u ocasional. Un estudio realizado por Pew Internet, detectó que el 50 % de los jóvenes reconocen haber recurrido alguna vez a Facebook u otras redes sociales para mostrar su interés hacia otra persona.

Según la misma, las redes devienen el canal favorito para iniciar un flirteo, y a la hora de terminar con la relación, el 29 % de los encuestados lo han hecho por llamada telefónica, el 27 % por sms y el 6 % por mensaje privado en redes sociales.

Otra encuesta relacionada con los usos de las redes sociales fue aplicada a más de 700 estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares, en España, para concluir que los jóvenes solteros están más enganchados a las redes sociales que los que tienen pareja estable, y aseguran que plataformas como Facebook, les han facilitado la vida (Casero y Algaba, 2016).

Pero, ojo, no solo los solteros usan esta plataforma para “ligar”. Si bien se entiende que las redes sociales influyen en la forma en que se involucran las parejas, al establecer un nuevo medio de comunicación, constante, disponible, y que no requiere grandes esfuerzos, también abren la puerta a las inseguridades y celos, pues ponen al alcance del usuario una vía discreta -y que no deja rastros- para llegar a un número ilimitado de personas.

De ahí, no resulta raro, pero sí alarmante, descubrir que, una entrevista online realizada por OH Panel! en el año 2013, detectara que cerca el 67 % de los latinoamericanos reconoce que es más sencillo ser infiel gracias a las redes sociales, que el 68 % conozca a alguien que ha sido infiel usando alguna red social, y que el 60 % sabe de alguien que tiene una segunda cuenta para seducir.

La misma encuesta afirma que la estrategias más usadas para conquistar por Facebook son utilizar el chat o los mensajes privados para conquistar (63,6 %); comentar una foto (48,4 %); agregar rápidamente a la persona que te interesa para demostrar interés (35,7 %); esperar un tiempo prudencial hasta dar un like (35,0 %); y esperar a que la otra persona te agregue para no demostrar desesperación (29,7 %).

Si de mundo virtual se trata, hasta las reacciones disponibles -me gusta, me encanta, me divierte, me enoja o me asombra-, pueden representar el nivel de interés que tiene una persona con respecto a la que publica. Es por ello que “Me gusta”, es entendido por las parejas como algo “normal”, mientras que el “Me encanta”, puede ser más comprometedor y generador de conflictos.

Los vínculos establecidos en las redes se pueden interpretar de manera positiva o negativa, pues, por un lado, tienen la capacidad de fortalecer los vínculos, pero, por el otro, pueden constituir amenazas.

Una de las potencialidades que te da la web en el primer sentido es la de publicar la situación sentimental, al especificar si se está “en una re­lación” o “comprometido”. Tal manifestación es considerada como un anuncio público de la pareja ante los amigos, los familiares y conocidos, la cual busca la aprobación social de las audiencias y exhibe la propiedad sobre la pareja, que pretende limitar las amenazas de otros (Rodríguez y Rodríguez, 2016).

Algo similar ocurre con las fotos, las cuales se convierten en una forma de hacer pública la relación, de buscar reconocimiento, y que están a la expectativa de los likes y comentarios positivos. No obstante, las imágenes, y las muestras de aprobación que las acompañan, son un arma de doble filo, pues también pueden ser desencadenantes de celos.

La falta de confianza en la pareja se acentúa con la posibilidad real que tiene el usuario de establecer contacto por mensajes privados con una tercera persona e involucrarse emocionalmente con ella. Si bien por lo general esta práctica carece de contacto físico, se entiende que el cibersexo es una nueva forma de infidelidad.

En los tiempos que corren, se ha impuesto como “prueba de amor” que las parejas compartan las contraseñas de las redes sociales, con lo que, más que todo, se crean espacios de intrusión y se demuestra la desconfianza, la sospecha, y el irrespeto al espacio personal del otro. A ello se añade la realidad mostrada por Pew Internet, en la que un 16 % de los encuestados reconoció haber pedido a sus parejas que eliminen a sus ex y otras personas “sospechosas” como amigos en Facebook, Twitter u otras redes.

Pese a todo lo anterior, el 59,2 % de los encuestados por OH Panel! cree que puede conocer el amor de su vida en las redes sociales. Con horas y horas pegados a una pantalla, flores bidimensionales que no desprenden aromas, poemas sin olor a tinta sacados de algún website, promesas de compras en los portales de Amazon o Revolico.com, se alistan a emprender una aventura en la cual la única opción real de cita es un paseo por Google Maps.



Bibliografía

Calvillo, C. y Jasso, D. (Sf) Las redes sociales, sus efectos psicológicos y consecuencias en la salud mental. Disponible en Internet.

Casero, A. (2016) Relación de pareja, uso de redes sociales y mensajería instantánea en los estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares. Abra. Recuperado de www.revistas.una.ac.cr/abra DOI: http://dx.doi.org/10.15359/abra.36-53.2.

Rodríguez, T. y Rodríguez, Z. (2016) El amor y las nuevas tecnologías: experiencias de comunicación y conflicto. Nueva época, núm. 25, enero-junio, 2016, pp. 15-41.