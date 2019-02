Congreso Pedagogía es la voz de los agradecidos, afirma Díaz-Canel (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 8 feb (ACN) El Congreso Pedagogía es la voz de los agradecidos, de los que trabajan más por el conocimiento, afirmó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, durante el cierre del foro que por estos días se ha celebrado en el Palacio de Convenciones de esta capital.

En las palabras centrales de la clausura destacó que el Congreso Internacional Pedagogía 2019 es uno de los eventos más amplios y concurridos, que contribuye a compartir las mejores experiencias con respeto a la diversidad y las tradiciones de los distintos países, fomenta la investigación, y que en su concepción tributa a la unidad de los educadores.

Hizo un repaso rápido por la historia de estas citas, y señaló que en la mayor de las Antillas están dadas las condiciones óptimas para la existencia de un mundo en el que la educación es garantía para la inclusión y el desarrollo sostenible.

Recordó que Cuba cuenta con uno de los más altos promedios de graduados universitarios a nivel regional, el cual es del 21 por ciento, lo que evidencia los niveles de igualdad de oportunidades existentes.

En su alocución, Díaz-Canel Bermúdez manifestó que entre los agradecidos de la nación caribeña están los educadores, y que ellos, como Fidel, aun cuando saben que queda mucho por alcanzar, mantienen la aspiración de avanzar en el proceso educativo y de hacer que cada día este sea de más calidad.

Comentó que fueron precisamente los maestros y sus alumnos los que más discutieron y propusieron cambios para la Carta Magna que será aprobada el próximo 24 febrero, la cual ha ratificado la responsabilidad que tiene el Estado en garantizar el acceso gratuito a la educación y al empleo.

Siento que Cuba hace mucho tiempo garantiza esa formación inclusiva, de calidad y promueve la superación para todos, algo que todavía es una aspiración para países, en los que no se concibe como un derecho fundamental al igual que la salud, dijo.

Anunció que próximamente deben inaugurarse dos nuevas escuelas especiales para niños con discapacidad físico-motoras, a propuesta del General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba.

En su discurso recordó que en estos momentos la Mayor de las Antillas se encuentra inmersa en la recuperación de las escuelas afectadas por el tornado que recorrió La Habana en vísperas del aniversario del natalicio de Martí.

En tal sentido, reconoció a los más de 300 maestros que aún cuando perdieron sus viviendas por el fenómeno de la naturaleza, no abandonaron sus aulas y mantuvieron bien en alto el espíritu combativo y solidario del pueblo cubano.

También aseguró que Cuba en estos momentos se encuentra en medio de una jornada de conmemoraciones, y que la escuela tiene el deber de mantener la conciencia histórica, y defender la cultura y la identidad como escudo de la soberanía.

En otro momento de su discurso refirió que las actuales tecnologías han impuesto nuevos códigos de comunicación; que Fidel Castro fue el primero en percibir el poder de esta herramienta para difundir mensajes, pero alertó que hay que utilizarlas con una conciencia crítica.

Ratificó que un pilar fundamental del sistema cubano es la conexión con el pueblo, la atención a sus demandas, para lo cual es primordial el uso de la comunicación y apostar por la tecnología.

El presidente cubano reclamó además la no injerencia ni intervención en Venezuela, y el fin del bloqueo contra la nación caribeña y países hermanos como la república bolivariana y Nicaragua.

En Pedagogía, como en la Revolución, no hay ruptura, sino continuidad; seguimos apostando por un mundo mejor, y la base de ello, es la educación, concluyó.

