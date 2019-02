Hemos vivido jornadas intensas de trabajo, de solidaridad y de cooperación, afirma Díaz-Canel

Compartir :

La Habana, 6 feb (ACN) Hemos vivido jornadas intensas de trabajo, disciplina, de solidaridad y cooperación, afirmó Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en sus palabras de conclusión de la Mesa Redonda, en la cual se analizó la recuperación de La Habana tras el paso del tornado.

El mandatario señaló que no se debe desconocer el esfuerzo de nadie, y precisó que durante los días posteriores al 27 de enero, ha existido un llamado periódico a la sensibilidad de los funcionarios para evitar molestias por parte de la población.

También se ha convocado de manera permanente a la paciencia y a la comprensión de la población, pues el daño fue grande y no se puede recuperar en un día, dijo.

Vamos trabajar intensamente durante meses con la certeza de que, aunque el tornado nos afectó, las celebraciones por el aniversario 500 de La Habana van, y todo lo que se haga como parte de la recuperación también será por la celebración, afirmó.

Enfatizó Díaz-Canel que el General de Ejército Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura, Primer y Segundo secretarios del Partido Comunista de Cuba, respectivamente, han estado pendientes y atentos a lo que ha estado aconteciendo.

El Presidente cubano manifestó, además, que se han sacado un grupo de experiencias que se podrán incorporar en los planes de prevención de desastres.

Destacó la solidaridad de los países hermanos, organizaciones internacionales, instituciones y empresas extranjeras que están Cuba.

Aseguró también que la respuesta dada por los jóvenes a las acciones de recuperación, demuestra que no se podía renunciar a realizar la Marcha de las Antorchas, pues ese acto encendió mucho más los ánimos para trabajar.

El mandatario concluyó evocando una canción de Silvio Rodríguez que dice que a la noche más negra siempre le amanece el día, porque somos Cuba, somos continuidad y vamos por más.

