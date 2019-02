Díaz-Canel: tras el paso del tornado, hemos actuado bajo las enseñanzas de Fidel y Raúl

Compartir :

La Habana, 6 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, afirmó hoy que tras el paso devastador del reciente tornado sobre varios municipios habaneros se actuó bajo las enseñanzas de Fidel y de Raúl, de la escuela de la Revolución de salvar vidas, valorar los daños y actuar con inmediatez en la recuperación.

Díaz-Canel abrió la comparecencia que en la Mesa Redonda Informativa sobre el tema realizarían también otros dirigentes del Partido, Gobierno y Estado cubanos, para explicar no solo las serias afectaciones que provocó el organismo atmosférico en Regla, Guanabacoa, Diez de Octubre, San Miguel del Padrón y Regla, sino también la estrategia adoptada en aras del pronto restablecimiento de esos territorios.

Desde el Palacio de la Revolución, lugar donde desde un inicio el Consejo de Ministros ha evaluado los daños del tornado y se han adoptado medidas para la recuperación, trascurre este programa especial en el que el Presidente cubano destacó la rapidez con que dirigentes, organismos y pueblo en general se movilizaron para proteger vidas, cuantificar las afectaciones y trazar una estrategia de trabajo.

Sus primeras palabras fueron para reiterar en nombre del Gobierno, del Partido y del Consejo de Ministros, las condolencias a las familias que perdieron seres queridos, a quienes sufrieron lesiones y perdieron bienes materiales y en especial afectaciones en la vivienda.

Recordó que se trataba de un evento meteorológico que a diferencia de otros como los ciclones el país no estaba acostumbrado enfrentar, pues un tornado no se puede predecir, y a partir de la información brindada ese día 27 por el Instituto de Meteorología y el Estado Mayor Nacional de la Defensas sobre una tormenta eléctrica y lluvias se adoptaron algunas medidas.

El Presidente cubano abundó que por ello no estábamos desprevenidos a pesar de que ese organismo atmosférico no se podía prevenir o adivinar su nivel de magnitud, del tipo F-4, del que solo se recordaba su paso por Cuba en la década del 40 del siglo pasado.

Precisó que durante más de 20 minutos se sintió su efecto devastador en más de 20 kilómetros que abarcaron los municipios antes señalados, y dañó incluso viviendas y edificaciones de placa o mampostería.

Lo más importante, dijo, ha sido la respuesta inmediata en primer lugar de los dirigentes y cuadros del Partido y Gobierno, y la manera en que se inició la cooperación con todos los organismos de la Administración Central del Estado, que ya tenían un nivel de protagonismo, además de la rápida actuación de los bomberos, rescatistas, servicios de emergencia de Salud Pública, de las fuerzas del Ministerio del Interior y el propio pueblo.

Destacó las numerosas muestras de solidaridad y amor protagonizadas por rescatistas que corrieron a atender a las personas, de preservar la vida de niños; como también aludió a esas primeras imágenes de viviendas, postes, cubiertas y viviendas destruidas, que personalmente él pudo constatar al recorrer zonas afectadas en la localidad de Regla.

Destacó cuánto aliento le dio escuchar de una señora decirle: yo sabía que nos visitaría y nos alentaría.

Díaz-Canel explicó que al conocer que a las ocho de la mañana del lunes 27 se reuniría el Consejo de Defensa Provincial orientó reunir, a las seis de la mañana, al Consejo de Ministros para que sus integrantes apoyaran las acciones en los municipios afectados.

Dijo que también se les pidió a los cuadros, dirigentes y funcionarios actuar con eficacia y sensibilidad, y allí donde el tornado dañó viviendas y otros inmuebles levantarlos ahora más hermosos.