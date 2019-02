Organización y pronto despacho en la venta de materiales a reglanos damnificados (+Fotos y Videos)

Compartir :



La Habana, 4 feb (ACN) Si intenso es el ajetreo en la tienda de venta de materiales de construcción Diez de Octubre, en el municipio de Regla, también perceptible es el nivel de organización y la agilidad en el pronto despacho y traslado gratuito de esos insumos, en camiones del Estado, hasta la vivienda de damnificados por el azote del reciente tornado.

Leobel Saldívar Cruz, un joven de 25 años, es el administrador de este establecimiento, y al ser entrevistado por la ACN explicó que en cuanto allí llega la persona con su ficha técnica y demás documentación llenada en la Oficina de Trámites, se le hace la facturación para el cobro –al 50 por ciento de su precio- de los materiales asignados de acuerdo con la afectación de su casa.

Con entusiasmo habla del constante apoyo del Partido y gobierno del territorio, de empresas e instituciones a esta tarea de alta sensibilidad, que no admite demoras pero tampoco puede hacerse sin control ni fiscalización, advierte, y por ello hemos ido ganando en organización, en unidad entre todos los factores, en lograr un mando único.

En caso que un producto asignado al damnificado no lo tengamos en existencia, lo cual hasta ahora no ha sucedido, en su expediente queda registrado como pendiente, señala Saldívar Cruz además de subrayar que ya han atendido al 65 por ciento de los casos asignados a su tienda, la única que tenía Regla, pues a raíz del tornado se abrió otro punto de venta.

Quizás la extensa área que ocupa ese rastro, como popularmente se le conoce, no había estado tan surtida de materiales tal cual sucede por estos días de contingencia, y donde desde las ocho de la mañana y hasta las 10 de la noche, según su joven administrador, no para el ajetreo de estibadores, operadores de equipos de carga y la propia población afectada, que ayuda a llenar los sacos de los insumos asignados.



Jorge Luis Estrada, presidente del Poder Popular en la ultramarina localidad, dijo que han recibido un volumen considerable de áridos, acero, cubiertas y tanques de agua, entre otros productos, a lo cual se une los que tenían en inventario –para también destinarlos a los damnificados-, y refiere que en aras de humanizar el trabajo y agilizar las entregas, cuentan con dos medios de carga y tres camiones.

Explicó que Guaicanamar y Loma-Modelo, dos de los tres Consejos Populares de Regla, sufrieron serias afectaciones en vivienda, y desde que pasó el tornado constantes han sido las muestras de solidaridad de todo el pueblo del municipio, de la capital y del país, junto a la presencia del Presidente cubano, Miguel Díaz Canel, y varios dirigentes del Partido y ministros, velando por que no quede nadie desamparado, y que la ayuda sea rápida y eficiente.

Estrada destacó además, el protagonismo de los delegados de circunscripción y los presidentes de los Consejos Populares, quienes con el apoyo de cuadros y funcionarios del Partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas, del gobierno y de sus dependencias, valoran cada caso, los daños que sufrieron los inmuebles, con vistas a organizar la ayuda orientada por la dirección de la Revolución, de manera puntual.

En la propia tienda, reglanos como José Antonio Chong Valladares, Pedro Turcá y su hijo – a quien el tornado le llevó los materiales que había comprado para la fundición de la cubierta de su casa-, agradecieron al Estado el apoyo brindado, y particularmente el primero elogió la rapidez con que actuaron los trabajadores de la Empresa Eléctrica y de Telecomunicaciones (Etecsa), al restablecer tales servicios.