NOTA INFORMATIVA DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL SOBRE FALLECIDOS OCASIONADOS POR EL TORNADO EN MUNICIPIOS DE LA HABANA

Compartir :

La Habana, 1 feb (ACN) Después del paso del devastador tornado que impactó el domingo 27 de enero los municipios habaneros de Diez de Octubre, Guanabacoa, Regla, San Miguel del Padrón y La Habana del Este, se ha reportado hasta el momento la lamentable pérdida de cuatro vidas humanas:

1. Lázaro Javier Ruiz Varela, 23 años de edad, carné de identidad 95042525784, natural de Mayabeque, vecino de Cintra, No. 55, entre Empresa y Reyes, municipio Cerro, provincia de La Habana.

Causa: Vuelco del ómnibus en que viajaba, que le ocasionó fractura de la base y bóveda del cráneo, con contusión encefálica severa, provocándole lesión de centros nerviosos superiores.

2. María Esther Linares Deroncelé, 56 años, carné de identidad 62082110015, natural de Santiago de Cuba, vecina de calle H, No. 26, entre Adolfo del Castillo y Final, municipio Guanabacoa, provincia de La Habana.

Causa: Trauma torácico con agente contundente que le ocasionó fracturas costales múltiples con hemotórax severo, provocándole una anemia aguda.

3. Juan Francisco Cuesta Kessel, 79 años, carné de identidad 39082100548, natural de La Habana, vecino de calle 377, No. 17823, apto 10, entre 184 y 178, reparto Mulgoba, municipio Boyeros, provincia de La Habana.

Causa: Derrumbe del techo de la vivienda, que le ocasionó compresión tóraco-abdominal, provocándole asfixia.

4. Ronner Hernández Caso, 42 años, carné de identidad 77011300886, natural de Pinar del Río, vecino de Ave. 3ª, No. 1410, entre 14 y 16, poblado de Caraballo, municipio Jaruco, provincia de Mayabeque.

Causa: Vuelco del ómnibus en que viajaba, que le ocasionó fractura de la base del cráneo, con hematoma subdural agudo y hemorragia subaracnoidea, provocándole hipertensión endocraneana. Fue intervenido quirúrgicamente.



ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL