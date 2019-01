Continúa Consejo de Ministros viabilizando la recuperación de La Habana

Compartir :

La Habana, 31 ene (ACN) En la noche de este miércoles, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dirigió nuevamente la reunión del Consejo de Ministros que desde el pasado lunes chequea la marcha de la recuperación de La Habana tras el paso devastador de un potente tornado.

Díaz-Canel indicó a los directivos de los ministerios proponer alternativas para dar solución al tema de la vivienda, incluidos locales que puedan adaptarse y entregarse a los damnificados.

Destaca hoy el diario Granma que igualmente insistió en que se precise al detalle las personas que permanecen sin un lugar donde pernoctar para buscarles una solución.

Las oficinas de trámites para la adquisición de materiales de la construcción, dijo, deben que estar funcionando ya, con la adecuada atención a cada persona.

Reiteró además la urgencia de que los cuadros principales estén presentes en los lugares más necesitados, apoyando, dando información, quitando trabas y acompañando a la gente en sus problemas.

El Presidente hizo hincapié en viabilizar todas las donaciones que se deseen hacer a los habaneros afectados por el tornado, así como velar porque cada uno de esos recursos llegue a su destino.

Al respecto, el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, informó que ese proceso está bien estructurado y se ha puesto en función cada vez que el país ha pasado por situaciones similares.

Explicó que las donaciones desde el exterior, sean de gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales o personas naturales, se realizan a través de nuestras embajadas en cada país. El Gobierno cubano se encarga de organizar el arribo, el ingreso sin pagar aranceles y la distribución. Si es dinero lo que se desea donar, el Banco Financiero Internacional tiene una cuenta habilitada con el número 0300000005093523.

En el territorio nacional las donaciones de recursos se canalizan a través del Consejo de la Administración Provincial de La Habana y para las monetarias se ha abierto una cuenta en el Banco Metropolitano con el número 0598770003953216.

Los interesados también pueden escribir a la siguiente dirección electrónica: donacionxlahabana@mincex.gob.cu

La titular del ministerio de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, dio a conocer la decisión del Gobierno de que el Presupuesto del Estado financie el 50% de los precios de los materiales de construcción que se vendan a las personas afectadas por el paso del tornado, cuyas viviendas presenten destrucción total o parcial.

De la misma manera, se autorizó la rebaja del 70% a los precios minoristas de los tanques para almacenar agua que se les vendan a los damnificados. Las personas cuyos ingresos no le resulten suficientes podrán acceder a créditos bancarios o solicitar subsidios o bonificación parcial con cargo al Presupuesto del Estado.

Estos temas, acotó, serán explicados al detalle a los capitalinos a través de los medios de prensa provinciales.

Raúl García Barreiro, ministro de Energía y Minas, afirmó que en los municipios de Diez de Octubre, Guanabacoa y Regla, la rehabilitación supera el 70% de las afectaciones del servicio eléctrico. La magnitud de los escombros acumulados en las vías de acceso ha impedido avanzar con la celeridad prevista; no obstante, se trabaja sin descanso para lograr que el próximo viernes el servicio quede restablecido en esos territorios.



Durante este miércoles fueron distribuidos materiales de la construcción en varios puntos, lo cual va a permitir comenzar este jueves su venta a la población, aseguró el titular de la Construcción, René Mesa Villafaña.

Igualmente, explicó que las tiendas de materiales de construcción se están ubicando en las cuadras, en condiciones de campaña pero con garantías para la seguridad de lo que allí se almacene. «No podemos obviar que este es un evento atípico, en nada se parece a los sucedidos con anterioridad», comentó.

En el caso del sector de la Salud, el ministro José Angel Portal Miranda informó que en las próximas horas comenzará a brindar servicios el cuerpo de guardia del Hospital Materno Hijas de Galicia, seriamente dañado por los embates del tornado.

Destacó también que más de 500 estudiantes de Medicina se han incorporado a las labores de pesquizaje en las comunidades. Ello ha sido de suma importancia para poder identificar y ayudar a las personas que perdieron sus medicamentos o las tarjetas para adquirir los que son controlados; además han distribuido materiales para curaciones a quienes lo requieren.

Más de 700 colchones personales serán entregados a los damnificados, dijo la ministra del Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez. En tanto se continuarán habilitando puntos para la venta de alimentos donde existan condiciones para ello con el fin de acercar el servicio a las familias.

La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, informó que, aun cuando no se han podido abrir nueve centros educacionales, se han reubicado los estudiantes en otras escuelas. Hizo un llamado a padres y familiares para que lleven a los niños a las aulas y no pierdan clases innecesariamente.