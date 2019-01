Una batalla contra el tiempo en la Sierra Chiquita

Compartir :

La Habana, 31 ene (ACN) Una batalla contra el tiempo se libra por minutos en Regla, uno de los municipios habaneros afectados por el tornado del domingo último, pues una parte de sus habitantes -sin dejar de reconocer la preocupación del Estado por que nadie quede desamparado- aún no dispone de electricidad, agua y teléfono.

Desde bien temprano en la mañana, fuerzas y medios de las empresas Eléctrica, de Telecomunicaciones (ETECSA), de Acueducto y Alcantarillado, de la Construcción y de otros organismos–en algunos casos brigadas provenientes de varias provincias-, tratan de transformar el desolador panorama que en tan solo minutos dejó el fenómeno atmosférico.

Vecinos del Consejo Popular Loma-Modelo que perdieron sus casas, pertenencias o sufrieron daños en sus inmuebles, dijeron a la ACN estar dispuestos a asumir su edificación o reparación, una vez que en las Oficinas de Trámites les asignen materiales para comenzar a levantar paredes, cubiertas, arreglar puertas y ventanas, en fin restaurar las heridas.

El ajetreo es bien intenso pues también trabajadores de Servicios Comunales y de colectivos laborales y estudiantiles –como la Universidad de La Habana y la Universidad de Ciencias Informáticas- se afanan por extraer de las calles, parques y el entramado urbano cientos de toneladas de desechos sólidos surgidos como consecuencia del devastador tornado.

Con machetes y motosierras eléctricas brigadas diversas, incluyendo combatientes de instituciones armadas, en el Anillo del Puerto, en calles y avenidas de esta ultramarina localidad, cortan las ramas y troncos de árboles derribados por la furia de los vientos, y por doquier resulta constante el paso de camiones de volteos, recolectores de basura, grúas, excavadoras, pipas de agua y otros medios.



Carpas o kioscos para la venta -a precio módico- de alimentos se han instalado en algunos puntos, amén de que no pocos damnificados sugieren abrir otros más en aras de evitar aglomeraciones, y sobre todo con vistas a que cada recurso del Estado llegue a los necesitados con orden, disciplina, organización y de manera equitativa y justa.

Sobre la terrible noche del domingo 27 de enero, en cualquier rincón puede el visitante escuchar escalofriantes historias de vida, o imaginarse lo sucedido al tropezar con viviendas y el ornato público seriamente afectados, como también conocer de la heroicidad de quienes desde entonces intentan borrar lo que podía compararse con el set de filmación de un filme de horror y misterio.

Con razón el Comandante en Jefe Fidel Castro calificó a Regla como la Sierra Chiquita, en alusión a las páginas de heroísmo que durante la lucha antibatistiana protagonizaron sus mejores hijos.

Ahora se libra otra batalla, esta vez contra el tiempo, en aras de evitar la desesperación y angustia de no pocas familias a las que todavía no ha sido posible restablecerles todos los servicios básicos; y de ello hay clara conciencia en los cuadros y dirigentes del Partido, del gobierno, de las instituciones y organizaciones de masas y sociales, junto al pueblo.

Hay que acortar los tiempos de la recuperación y tener mucha sensibilidad en el trato hacia los damnificados, expresó el martes el Presidente cubano Miguel Díaz Canel, al dirigir una reunión del Consejo de Ministros, además de subrayar que todo “lo que reconstruyamos tiene que quedar mejor, más fuerte y más bonito que como estaba antes”.

En Regla son diversos los frentes de combates abiertos, y denominador común en todos es la solidaridad llegada de adentro y de afuera, es decir, de los propios reglanos y la ayuda humanitaria venida de otras provincias cubanas y países amigos.

La Sierra Chiquita sabe que la Revolución no le fallará como cuando décadas atrás, para que hubiera un Primero de Enero, de sus humildes barrios salieron hombres y mujeres dispuestos a morir por los más nobles ideales.