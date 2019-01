Solidaridad y respuestas rápidas en este momento de dolor (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 29 ene (ACN) El problema y la solidaridad tenemos que sentirlos todos los que vivimos en la capital, por eso debemos movilizarnos con la prontitud y el compromiso que el momento requiere, reflexionó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al intervenir en la segunda reunión que el Consejo de Defensa Provincial de La Habana realizó el lunes, para evaluar daños y puntualizar las estrategias de la recuperación por las afectaciones del tornado a cinco municipios de la capital.

Que todo el mundo sienta que el tornado pasó por su consejo popular, por su barrio, puntualizó el también miembro del Buró Político del Partido, quien llamó a trabajar sin burocratismo, con agilidad, calidad y disciplina.

A propósito, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar, destacó que todos los ministros y presidentes de las organizaciones superiores de dirección económica manifestaron su disposición de contribuir en cuanto fuera necesario, y eso se ha ido cumpliendo en la práctica, de la mano de los directivos de cada sector en el territorio.

Asimismo, insistió en la responsabilidad de los dirigentes, a fin de que los propósitos planteados se cumplan bien y con la mayor prontitud, para dejar una huella en el pueblo que tenga sabor a Revolución.

En ese sentido subrayó que la respuesta que se da ante esta desgracia debe convertirse en una demostración palpable de que solo el socialismo puede dar solución adecuada a hechos como este, que en otros lugares implican desconsuelo y desamparo.



PUNTO POR PUNTO

Durante la información sobre las afectaciones por sectores y municipios, Reynaldo García Zapata, presidente del Poder Popular en La Habana, resaltó la intervención de fuerzas y medios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el saneamiento de los lugares dañados y el vínculo con las brigadas del Ministerio de la Construcción y de Servicios Comunales movilizadas en esa importante tarea.

Igualmente se habló de las medidas en marcha para la ubicación de quienes laborarán en la recuperación de viviendas e instalaciones económicas y sociales, y los recursos que se irán distribuyendo para resarcir los daños, que en algunos lugares se asemejan a una zona bombardeada, como lo calificó el general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, jefe del Estado Mayor General de las FAR.

Se destacó la participación de la población y de los trabajadores en los municipios de Regla y Guanabacoa, actitud que debe generalizarse, por eso está coordinado el apoyo a los centros afectados, e incluso a los dirigentes sindicales cuyos inmuebles fueron perjudicados por el meteoro.



Al respecto, se dijo que el venidero 2 de febrero la movilización de la CTC prevista con anterioridad para apoyar obras por el aniversario 500 de la ciudad, ahora será mucho mayor.

No faltó en el análisis la importancia de la intervención de las organizaciones de masas y políticas en el barrio, incluidos los delegados de circunscripciones para, entre otras tareas, multiplicar la información, pues por la falta de fluido eléctrico muchas personas no pueden acceder a la televisión.

Entre los asuntos que se van encaminando, Torres Iríbar refirió que en la comunidad de tránsito Castanedo, en Guanabacoa, muy perjudicada por el tornado, se decidió asignar un terreno para que construyan 38 viviendas por esfuerzo propio, y habilitar el albergue con confort para completar los inmuebles de las restantes familias.

Hubo una felicitación para los trabajadores de Aguas de La Habana, por otra reparación, en tiempo récord, esta vez de la rotura de tres metros en la conductora de Cuenca Sur, lo cual evitó más tensiones.

Se alertó a la población que no debe tocar cables eléctricos caídos so pena de un accidente fatal.

La Fiscalía, como ha ocurrido tras el paso de otros fenómenos hidrometeorológicos, apoyará en la distribución de los recursos, y su personal también está presto para juzgar actos de indisciplina y vandalismo.

PRECISIONES

Salud Pública: Se reportan cuatro fallecidos y 195 lesionados. Los 12 pacientes reportados de grave están estables, y en perfectas condiciones los 19 niños hospitalizados.

Hay siete instalaciones afectadas: el hospital materno de Diez de Octubre, cuatro policlínicos, una farmacia y un hogar de ancianos.



Vivienda: Se reportan 1 238 afectaciones, de ellas 347 derrumbes totales de casas y techos, así como 112 daños en casas de tipología I.

Fueron creadas 17 comisiones en consejos populares para brindar información y gestionar los trámites de quienes recibirán las asignaciones para la compra de recursos.

Electricidad: Hay unos 220 000 habitantes sin ese servicio, del casi medio millón reportado al mediodía de este lunes. La Organización Básica Eléctrica trabaja en el restablecimiento de 39 circuitos primarios y 17 320 secundarios, dos torres de alta tensión, 4 156 transformadores averiados y 24 subestaciones dañadas, principalmente en los municipios de Diez de Octubre, Regla, Guanabacoa y Habana del Este.

Intervienen 92 brigadas de la capital y 32 de apoyo de Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa, Matanzas y Ciego de Ávila, a las cuales se sumarán las 14 que llegarán este martes, provenientes de Cienfuegos y Villa Clara.

Telefonía: Más de 8 000 afectaciones en el servicio fijo. Se trabaja de manera priorizada en el restablecimiento de la red móvil y los sitios wifi y paralelamente en la planta exterior donde se concentran los principales daños.

Junto a las brigadas locales laboran otras de Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque y en las próximas horas se incorporarán otras de Cienfuegos y Villa Clara. No hay afectaciones en centrales de comunicaciones.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) agradece la protección de cables que hayan caído en la vía pública, así como la colaboración en el reporte de averías al 118.

Recursos hidráulicos: Se han ubicado tanques en puntos de fácil acceso para las personas que perdieron sus reservorios ante el azote del tornado.

Todas las fuentes de abasto de agua potable de la capital funcionan sin problemas, luego de que algunas sufrieran afectaciones en el servicio eléctrico por los efectos de los vientos del fuerte tornado que azotó a cinco municipios en la noche de este domingo.

El último sistema en entrar en acción fue el de Cuenca Sur, cuya tubería de 78 milímetros tuvo una avería producto del golpe de ariete que provocó la repentina falta de fluido eléctrico, dijo en exclusiva a Granma el ingeniero Antonio Castillo Pérez, subdirector de Operaciones de la empresa Aguas de La Habana.

Por el Casino Deportivo comenzó a impactar el tornado que afectó zonas aledañas a las calles Mayía Rodríguez y Santa Catalina, Santos Suárez, General Lee y Juan Bruno Zayas, Calzada de 10 de Octubre, Luyanó, el Anillo del Puerto, el sur de Regla, el reparto Chibás, Berroa, y salió por el este de Alamar.

En los lugares afectados por el tornado existe una dotación de carros cisterna, principalmente para apoyar en lugares donde han sido evacuados damnificados del fenómeno meteorológico y en hospitales, subrayó.

Al referirse a lo ocurrido en Cuenca Sur, expresó que hacia allí se dirigieron brigadas y equipos antes de las 3:00 a.m., en cuanto amainaron los vientos y la lluvia, y a la una de la tarde del lunes comenzó el arranque de los motores. Recordó que entre ese proceso y la llegada del líquido a los tanques de Palatino median varias horas, pues esa fuente de abasto se encuentra en la vecina provincia de Artemisa.

Por lo tanto, esta noche recibirán agua por las redes los municipios del centro de la ciudad y la parte norte de Boyeros, a los que les correspondía por rotación en el servicio. Es debido a esto que en Santos Suárez, parte de Jesús del Monte y de Luyanó tendrán el líquido el miércoles, precisó el directivo.

Aclaró que en el impulsor de Alamar no había electricidad, pero que en cuanto se restablezca en las próximas horas permitirá el bombeo del agua de los tanques y las cisternas de los edificios.

Por su parte, la ingeniera Andrea Miranda López, directora de Saneamiento de Aguas de La Habana, señaló que varias brigadas trabajan en la desobstrucción en los bajos de Santa Ana, en Santa Fe, donde tradicionalmente hay inundaciones costeras. También que, como medida preventiva, antes del paso de la tormenta, 13 brigadas limpiaron 689 tragantes, sobre todo en la zona del litoral.



Puntualizó que, al cierre de esta información, la Empresa de Saneamiento Básico de La Habana había prestado servicio en la limpieza de casi 40 cisternas y garajes.

Significó que están a la espera de indicaciones para participar en la higienización de los municipios azotados por el tornado, porque en casos como estos todas las direcciones tributan a un solo objetivo: la rápida recuperación.

Educación: Este miércoles deben incorporarse a las aulas todos los educandos de la capital, a partir de las medidas adoptadas, porque existen 46 escuelas dañadas, 21 círculos infantiles, dos combinados deportivos, dos residencias estudiantiles y una dirección municipal.

Gastronomía: Se decidió adelantar la venta de los productos de la canasta familiar normada y fueron instaladas 23 carpas para vender comidas y otros alimentos a precios módicos. De las 56 panaderías afectadas se han recuperado 22, que garantizan todo el servicio.

Transporte: Las principales afectaciones se concentran en la rama automotor, ferroviaria y marítima portuaria. En el transporte aéreo las afectaciones no son de consideración.

En la rama automotor: dos instalaciones afectadas en cubiertas, estructuras y cercas perimetrales. Asimismo existen 48 medios de transporte de carga y pasajeros afectados, entre los que se encuentran 18 camiones, ocho ómnibus y 11 taxis.

En la rama ferroviaria: vuelco y arrastre de contenedores vacíos que interrumpió el tráfico por la Vía Central. Se reporta afectación considerable en la línea central del ferrocarril, en el tramo de la fábrica de motores Taíno, en San Miguel del Padrón.

Rama marítima portuaria: se produjeron afectaciones en los almacenes de carga de Transcargo, producto de las cuales resultó lesionada una trabajadora de la Agencia de Seguridad y Protección del Mitrans, quien se encuentra hospitalizada.

En estos momentos funciona el transporte público de la capital, así como el servicio de las lanchas de Regla y Casa Blanca.

Atendiendo al mejoramiento de las condiciones hidrometeorológicas se ha decidido restablecer la transportación marítima de carga y pasaje entre los puertos de Nueva Gerona, Batabanó y Cayo Largo del Sur, a partir de hoy martes 29 de enero, informó el Grupo Empresarial Marítimo-Portuario Gemar.



Los pasajeros con reservaciones en los días afectados serán atendidos priorizadamente, y los que no deseen viajar tendrán derecho al reintegro del 100 % del valor del pasaje hasta 15 días posteriores al restablecimiento, en las oficinas de la empresa Viajeros.

Apoyo de las FAR: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se sumaron al proceso de recuperación junto a los combatientes, civiles y soldados de las Unidades de Tropas Especiales y la Técnica Ingeniera.

Desde horas tempranas estas tropas están movilizadas en áreas de Santa Catalina y Mayía Rodríguez, en el municipio de Diez de Octubre, para ayudar con las limpiezas del área de la vía pública.

Para ello, las FAR disponen de cargadores, camiones de volteo y una brigada de motosierras, explicó el coronel Yunieski Brizuela Hurtado, jefe de la Unidad Técnica Ingeniera.

Agregó que, como fuerza armada, también forman parte del pueblo, de ahí el incentivo y el trabajo para prestar ayuda a la limpieza e higienización de la ciudad.

El tiempo en que estarán las tropas de las FAR ayudando a restablecer la situación en las calles de La Habana aún es indefinido. «Mientras exista trabajo seguiremos aquí», aseguró el teniente coronel Alfredo Hernández Cárdenas, jefe de operaciones de la brigada móvil de Tropas Especiales.

En coordinaciones con el Ministerio del Comercio Interior, se cuenta hasta el momento con casi 1 200 tanques plásticos e insumos como lejía, velas y cajas de fósforos para la venta liberada.

En el municipio de Diez de Octubre los consejos populares con más problemas son Santos Suárez, Tamarindo, Luyanó y Jesús del Monte. En Regla son Loma-Modelo y Guaicanamar.