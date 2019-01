Reconoce Naciones Unidas derechos sexuales y reproductivos en Cuba

Compartir :

La Habana, 25 ene (ACN) Arie Hoekman, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), para México y Director de País de Cuba y República Dominicana reconoció la labor que desarrolla la mayor de las Antillas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

En un panel acerca del tema en el contexto demográfico cubano, efectuado en el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Hoekman expresó que el derecho de las personas a decidir si quieren tener hijos, cuántos y en qué momento, han estado, sin dudas, en el centro del mandato del Unfpa durante el medio siglo que celebrará en el presente año.

Cuba reconoció e incorporó muy pronto esos derechos, y no es una casualidad que aquí se firmara en 1974, uno de los primeros programas de colaboración de esta organización a nivel global, recalcó el representante de ese organismo internacional de las Naciones Unidas.

Ante la diputada Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, Arie Hoekman rememoró que durante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994, la delegación de la nación antillana presidida por Vilma Espín, fue una aliada estratégica del Plan de Acción que allí se propuso, defendimos y aprobamos y que también este año arriba a su primer cuarto de siglo.

Significó que los avances de este Plan de Acción fueron discutidos en América Latina y el Caribe en la primera conferencia Regional de Población y Desarrollo, efectuada en Uruguay, donde se produjo el llamado Consenso de Montevideo, gracias en gran parte a la participación activa de la delegación de Cuba.

Ese Consenso se presentará este año en la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas ya que está centrado en los derechos humanos, recalcó Arie Hoekman, quien expresó que este panel, además adquiere mayor significación pues Cuba se encuentra inmersa en un proceso de reforma constitucional que ha otorgado particular importancia al ejercicio de los derechos de todas las personas.

Al reflexionar sobre sobre la situación mundial en cuanto a los derechos reproductivos y la transición demográfica ejemplificó que desde ahora y hasta 2050 en el planeta la población crecerá en 2 mil 200 millones de personas, de ellos mil 300 millones nacerán en el África Subsahariana, donde las mujeres tienen todavía un limitado acceso a la atención de la salud, la planificación familiar y la educación.

El Representante de Unfpa alertó que el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos sigue siendo un desafío para gran parte del mundo, con lo cual el número de embarazos no deseados se mantiene tan elevado en muchas regiones, entre otros factores por la limitada gama de métodos anticonceptivos o por falta de información y de la educación integral de la sexualidad que conlleva a embarazos en la adolescencia.

Este último constituye un gran problema en Latinoamérica y el Caribe que después de África Subsahariana tiene la tasa más alta de embarazos entre adolescentes a nivel mundial, advirtió.

Cuba no está exenta de desafíos, pues aun con altas tasas de uso de anticoncepción y un acceso legal libre y gratuito a las interrupciones de embarazo, sigue siendo alta la fecundidad entre las adolescentes, al mismo tiempo que la población envejece de forma acelerada.

De modo que los costos relacionados con las pensiones y la atención de salud están creciendo, por lo cual la dinámica demográfica se reconoce como un desafío que demanda atención urgente, alertó.

En el panel disertó el Máster en Ciencias Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y la Doctora Matilde de la C. Molina Cintra, del Centro de Estudios Demográficos, de la Universidad de La Habana, quien se refirió a los servicios de salud sexual y reproductiva, entre otros ponentes.