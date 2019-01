Cuba reafirma en ONU su compromiso con la paz en Colombia

Compartir :



La Habana, 23 ene (ACN) Al intervenir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez, aseguró que su país está comprometido con el proceso de paz en Colombia y reclamó apego a los protocolos establecidos en ese acuerdo.

Cuba ha contribuido por décadas en los diferentes esfuerzos dirigidos a lograr la paz en Colombia y jugó un papel fundamental como garante en las negociaciones en ese sentido, recordó la diplomática según un despacho de Prensa Latina.

El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 fue un hecho histórico que permitió luego la reinsercción en la sociedad de miles de guerilleros colombianos, y su implementación es vital para seguir en ese camino, recalcó.

Si bien hay avances en el proceso, Rodríguez alertó que se evidencian también retrasos en temas como la participación política de los excombatientes, la cuestión agraria y los asuntos jurídicos.

La diplomática cubana alertó sobre la falta de seguridad en áreas vulnerables y el lento proceso de integración socio-económica de los excombatientes.

Además, dijo, es preocupante que se intente modificar aspectos ya pactados, y que se desconozcan así años de diálogos.

El incumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia podría poner en peligro años de negociaciones en búsqueda de la estabilidad en esa nación suramericana, insistió la vicecanciller.

Cuba rechaza y condena los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones, mi país no ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de esas acciones, reafirmó.

Las conversaciones mantenidas en Cuba entre la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos y el ELN se suspendieron en agosto de 2018, y el actual mandatario colombiano, Iván Duque, anunció que no se reanudarían hasta que la agrupación insurgente no cesara sus acciones armadas, entre otras demandas.

Tras el atentado del pasado 17 de enero de un coche bomba contra una academia de policía, Colombia solicitó a Cuba que entregara a los miembros del ELN que fueron a La Habana con motivo de las conversaciones de paz.

Por su parte, la jefatura del ELN negó desde La Habana tener conocimiento de las actividades militares de su agrupación en Colombia y se desmarcó del atentado en el que murieron 21 uniformados y más de 60 resultaron heridos, aunque días antes un comando de esa organización insurgente reivindicó el ataque con bomba del pasado 17 de enero.

Entretanto, el gobierno colombiano apunta que no se considera obligado por los protocolos establecidos durante la administración de Juan Manuel Santos a proporcionar garantías de seguridad a la delegación del ELN, en caso de ruptura en las conversaciones.

Ante tal situación, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que la isla caribeña sí respetará los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN.

También Noruega, otro de los garantes de ese proceso, señala que deben cumplirse los protocolos acordados en la negociación con la guerrilla del ELN, en especial, el establecido en caso de ruptura de los diálogos.