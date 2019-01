Comisión Electoral Nacional prepara condiciones para referendo constitucional

Compartir :



La Habana, 23 ene (ACN) Con vistas al referendo constitucional que tendrá lugar en Cuba el 24 de febrero próximo, la Comisión Electoral Nacional (CEN) cumple estrictamente con su cronograma de trabajo y actualmente se encuentra inmersa en la capacitación de los involucrados en el proceso y en la impresión de las boletas.

María Esther Bacallao Martínez, secretaria de la CEN, informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que del 21 de enero al 15 de febrero está prevista la preparación, no obstante esta es permanente, pues pudiera ocurrir que a una persona le sea imposible acudir en el período señalado o sea preciso sustituir a alguno de los seleccionados.

Bacallao Martínez recordó que el 14 y 15 de enero se publicaron las listas de electores, y precisó que durante el mes los electores podrán revisar en ellas sus datos personales y solicitar una rectificación en caso de error.

De igual manera comentó que se desarrollará una prueba dinámica el domingo antes del 24 de febrero con el propósito de poner en práctica los medios, mecanismos y estructuras electorales y garantizar las condiciones para el día de la votación.

Bacallao Martínez precisó que con anterioridad los electores deben verificar dónde les corresponde votar, debido a que pudieran ocurrir modificaciones en la ubicación de los colegios electorales.

El día del referendo también se habilitarán colegios especiales en lugares con alta concentración de ciudadanos como terminales, hospitales y hoteles,con el propósito de que quienes no puedan llegar a sus lugares de residencia ejerzan su derecho al voto -incluido excepcional - , aclaró la secretaria de la CEN.

Destacó que será un escrutinio público, y por tanto podrá participar todo aquel que lo desee, muestra de la transparencia de este importante proceso de la nación.

En esta ocasión, dijo, no se votará por una persona, sino que el elector deberá responder sí o no a la pregunta aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular: ¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?

Tras un extenso proceso de consulta popular y un amplio debate parlamentario, más de ocho millones de cubanos están convocados a votar por la nueva Carta Magna, la cual cuenta con 229 artículos, 11 títulos, dos disposiciones especiales, 13 transitorias y dos finales.