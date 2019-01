En foro juvenil sobre la Revolución, toda una clase magistral (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 17 ene (ACN) Aquel pelotón se convirtió en millones, afirmó hoy la generala Delsa Esther Puebla en el Foro Juvenil La Revolución Cubana, 60 años de historia, luego de ver el documental Guerrilleras con Fidel, que cuenta sobre las “Marianas” de la Sierra Maestra y la participación femenina en la lucha insurreccional.

En el Anfiteatro Enrique José Varona, de la Universidad de La Habana, se reunieron integrantes del pelotón femenino Mariana Grajales, como la propia “Teté”, Orosia Soto, Angelina Antolín y Juana Peña, los Comandantes del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera y Delio Gómez Ochoa y otros entrevistados por el joven periodista Wilmer Rodríguez para la realización de ese audiovisual.

La Heroína de la República de Cuba y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que bajó de la Sierra Maestra sin cumplir aún los 20 años, habló a los jóvenes de hoy de aquellos días: los rigores de la guerra, vicisitudes, tropiezos, peripecias, combates, misiones y, por sobre todas las cosas, de Fidel.

Ese pelotón de combate fue hijo de la confianza del Comandante en Jefe en la mujer, su comprensión del papel desempeñado a lo largo de la historia de luchas de la nación, y su visión sobre cuánto podíamos y estábamos llamadas a hacer y a aportar, junto a los hombres, codo a codo, significó la veterana combatiente.

No fueron pocos los prejuicios e incomprensiones que hubo que vencer, pero lo logramos y ni las “Marianas” entonces, ni la mujer cubana en todos estos años, les hemos fallado jamás a Fidel y a la Revolución, significó la general de brigada Teté Puebla.

Camacho Aguilera, en tanto, aplaudió iniciativas como este documental, para que las nuevas generaciones, presentes y futuras, conozcan de primera mano lo acontecido y vivido, una historia gloriosa que debe preservarse y trasmitirse, porque ahí están las esencias y las claves para construir la Cuba del mañana.

Esta Revolución continúa y continuará, más allá de nosotros. Con esta certeza nos podemos ir de este mundo, tranquilos y con plena confianza en esta juventud maravillosa y en nuestro pueblo heroico, que defenderán todo lo conquistado y seguirán sumando eneros de victoria, añadió.

Mejor comienzo no pudo tener el segundo y último día de sesiones del Foro Juvenil, que reúne en La Habana a un centenar de estudiantes universitarios, docentes, investigadores de las Ciencias Sociales y otros jóvenes profesionales llegados de toda Cuba.

El resto de la jornada ha sido reservado para talleres sobre disímiles temas, incluido el pensamiento revolucionario cubano, con un panel consagrado a Fidel Castro, sus ideas y, especialmente, ese concepto de Revolución expresado el primero de mayo de 2000 y suscrito por millones de cubanos, que lo hacen suyo.

De cómo en esa misma Colina Universitaria donde hoy sesiona el encuentro, se hizo revolucionario; de su infinito amor a la Patria, consagración al pueblo, pasión por la verdad y la justicia, su antiimperialismo, latinoamericanismo, internacionalismo y fe en la virtud y en el mejoramiento humano, hablaron los jóvenes.

Y no faltó, claro está, la referencia al vínculo indisoluble entre José Martí y Fidel Castro, maestro y discípulo, el más aventajado, el que mejor supo interpretarlo, asumirlo y cumplirle el sueño de una Cuba libre.

