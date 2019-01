Comenzó hoy en Santiago de Cuba taller histórico sobre Fidel (+Fotos)

Compartir :

Santiago de Cuba, 16 ene (ACN) El ideario emancipador y espíritu unitario del Comandante en Jefe fue destacado hoy en el Taller Histórico Fidel Castro: Caravana de la Libertad y obra revolucionaria, que reúne en Santiago de Cuba a historiadores, especialistas e investigadores de su vida y la acción redentora que lideró.

En la apertura la doctora Aida Morales Tejeda, presidenta de la filial provincial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC), dijo que mediante conferencias y paneles los participantes irán reconstruyendo la trayectoria de la épica caravana desde su salida, el 2 de enero de 1959, hasta su entrada victoriosa en la capital, el 8 de enero de ese año.

Significó que no fue un paseo triunfal de los rebeldes barbudos con el invicto Comandante en Jefe al frente, sino el reflejo de la concepción estratégica político- militar más importante de Fidel luego de la anhelada victoria sobre las fuerzas de la tiranía de Fulgencio Batista, para ir consolidándola paso a paso.

Recordó las palabras del General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el acto por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución, cuando en nombre de la generación que forjó y sostuvo la gesta heroica refirió el privilegio de rememorar seis décadas después el día en que los mambises sí entraron en Santiago de Cuba.

Morales Tejeda apuntó que los ponentes también enunciarán en sus trabajos cómo la obra de la Revolución y la presencia de Fidel por cada provincia marcó una etapa de transformación y dejó una huella.



En el panel: El camino hacia Santiago. Antesala del triunfo de la Revolución: Central América, Palma Soriano, El Escandel, el Moncada, disertaron Andrés Núñez, historiador de Contramaestre; Mariesky Roger Isacc, especialista del museo de Palma Soriano; Jorge Miguel Puente, profesor de la Universidad de Oriente, y Ricardo Darío Basterrechea, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Los ponentes hicieron énfasis en el importante papel de los acontecimientos que condujeron al triunfo de la batalla de Maffo, donde hubo una gran resistencia enemiga en un combate que duró 20 días, pero mostrando su visión y grandeza desde entonces Fidel dijo que para los revolucionarios no había nada invulnerable.

Destacaron su capacidad de previsión, ya que no hubo nada improvisado al calor de la situación, más bien todo estaba pensado, expresaron al rememorar la presencia del líder en Palma Soriano, donde redactaba, daba instrucciones, averiguaba, pues sabía que el triunfo aún no se había consolidado, a pesar del decisivo papel de esa localidad en la ofensiva final para entrar a Santiago.

Honró la primera jornada del taller, con su asistencia, un grupo de combatientes de la Revolución cubana, muchos de los cuales fueron protagonistas de hechos y momentos de esa etapa de la historia patria.

En el evento, que concluirá el viernes 18, se dictarán las conferencias El Ayuntamiento santiaguero: Trascendencia en la historia de la Revolución, por Omar López, Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba; La Caravana de la Libertad: proceso estratégico y político, de Reinaldo Suárez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente (UO), y La obra imperecedera de Fidel, de Jorge Luis Aneiros, presidente de la UNHIC.

Hoy los participantes rindieron tributo al Comandante en Jefe y a los demás próceres de la independencia de Cuba, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, además visitaron el antiguo Ayuntamiento, frente al Parque Céspedes, el otrora cuartel Moncada, hoy Ciudad Escolar 26 de Julio, y la Universidad de Oriente, sitios donde vibra el pensamiento y la obra de Fidel.