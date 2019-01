Reconocen las FAR a personal científico por el Día de la Ciencia Cubana (+Fotos)

Compartir :

La Habana, 14 ene (ACN) Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) reconocieron hoy a personal científico con resultados relevantes con motivo de celebrarse mañana en esta capital el acto central por el Día de la Ciencia Cubana.

En el encuentro se confirió el Premio Anual de la Salud como galardón a valiosos aportes en ese ámbito y se seleccionaron 16 trabajos con la condición de mejores resultados de Ciencia, Tecnología e Innovación del año 2018.

También se reconoció a 11 compañeros que alcanzaron el grado científico de Doctor en Ciencias en diferentes áreas del conocimiento y se premió a jóvenes investigadores por su incorporación a la actividad de la ciencia, la tecnología y la innovación.

El Coronel Jesús Reyes Ríos, jefe de Ciencia y Tecnología de las FAR, señaló que es evidente el impacto de esos sectores y de la innovación en el fortalecimiento de la seguridad y la defensa nacional.

Los resultados científicos y tecnológicos de la institución armada no solamente se reflejan en el desarrollo y la modernización del material de guerra, sino también en aportes en diferentes áreas del saber y ramas de la economía.

Reyes Ríos destacó además el apoyo y la cooperación de las universidades, entidades científicas y empresas del país, en vínculo directo con los procesos de investigación, desarrollo y producción.

Afirmó que se tiene el reto de continuar elevando la producción y generalizar los resultados con la mayor inmediatez y alcance posibles, así como lograr una elevada eficiencia y calidad en la formación del personal.

Presidieron el acto el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General, y Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.